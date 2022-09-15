Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Кременчук, Споживач

10% житлового фонду Кременчука не готові до опалювального сезону

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 276

 

У місті перевіряють і ремонтують обладнання, закуповують пелети та дрова

У Кременчуці тривають роботи з підготовки до початку опалювального сезону в умовах повномасштабної війни. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Вчора, 14 вересня, на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Кременчуцької міської територіальної громади розглянули питання «Про підготовку об’єктів комунального господарства, енергозабезпечення, зв’язку, культури та соціального призначення (лікарняно-профілактичні та освітні заклади) до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в умовах воєнного стану».

За словами заступника міського голови Івана Москалика, роботи з підготовки обладнання котелень, теплових мереж і житлового фонду Кременчука ведуться відповідно до затвердженого графіка.

На даний час стан готовності до зими житлового фонду Кременчука в середньому складає 90% (серед ОСББ - 57%). Заклади соціального захисту, галузей освіти, культури, медицини та спорту також практично готові прийняти теплоносій.

— Також готують до роботи у зимовий період індивідуальні котельні, які є на комунальних підприємствах, у лікувальних та навчальних закладах. Проводиться перевірка та ремонт обладнання, закупівля пелет і дров для твердопаливних котлів тощо, — йдеться у повідомленні.

КП «Теплоенерго» продовжує проводити гідравлічні випробування мереж централізованого опалення та усуває виявлені пориви. За період з початку підготовки до опалювального періоду 2022-2023 років після «гідравліки» було виявлено 140 поривів на внутрішньо квартальних мережах (138 вже усунули) та 55 на магістральних. Наразі 7 з них ще залишаються в роботі.

Перед всіма суб’єктами, які залучені у процес підготовки Кременчука до зими, поставлене завдання завершити всі заплановані роботи до початку опалювального періоду.

— Кременчук готується до будь-яких сценаріїв. Маємо не лише «план Б», а й «план В». Підготували альтернативні системи теплозабезпечення, переводимо ремонтні бригади у режим воєнного стану, запаслися генераторами, мобільними котельнями та пальним, — заявив міський голова Віталій Малецький на своїй facebook-сторінці.

Він закликав містян почати вже готуватися до зими — утеплити свої оселі, заклеїти вікна, встановити тепловідбивальні екрани за батареями — зробити все можливе, щоб зберегти кожну калорію тепла.

— Підготуйте теплий домашній одяг та ковдри — війна не той час, коли у квартирах можна ходити у спідньому, — додав міський голова.

Раніше ми писали, що керівник РВА відповів на питання, чи буде опалення взимку у Кременчуці та районі.

1
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: kremen.gov.ua
Теги: опалення тепломережі Теплоенерго Кременчуцька міська рада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 35 від 1 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 34 від 25 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

Всі pdf

Вверх