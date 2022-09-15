10% житлового фонду Кременчука не готові до опалювального сезону

У Кременчуці тривають роботи з підготовки до початку опалювального сезону в умовах повномасштабної війни. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Вчора, 14 вересня, на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Кременчуцької міської територіальної громади розглянули питання «Про підготовку об’єктів комунального господарства, енергозабезпечення, зв’язку, культури та соціального призначення (лікарняно-профілактичні та освітні заклади) до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в умовах воєнного стану».
За словами заступника міського голови Івана Москалика, роботи з підготовки обладнання котелень, теплових мереж і житлового фонду Кременчука ведуться відповідно до затвердженого графіка.
На даний час стан готовності до зими житлового фонду Кременчука в середньому складає 90% (серед ОСББ - 57%). Заклади соціального захисту, галузей освіти, культури, медицини та спорту також практично готові прийняти теплоносій.
КП «Теплоенерго» продовжує проводити гідравлічні випробування мереж централізованого опалення та усуває виявлені пориви. За період з початку підготовки до опалювального періоду 2022-2023 років після «гідравліки» було виявлено 140 поривів на внутрішньо квартальних мережах (138 вже усунули) та 55 на магістральних. Наразі 7 з них ще залишаються в роботі.
Перед всіма суб’єктами, які залучені у процес підготовки Кременчука до зими, поставлене завдання завершити всі заплановані роботи до початку опалювального періоду.
Він закликав містян почати вже готуватися до зими — утеплити свої оселі, заклеїти вікна, встановити тепловідбивальні екрани за батареями — зробити все можливе, щоб зберегти кожну калорію тепла.
Раніше ми писали, що керівник РВА відповів на питання, чи буде опалення взимку у Кременчуці та районі.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер