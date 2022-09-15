10% житлового фонду Кременчука не готові до опалювального сезону

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 276

У місті перевіряють і ремонтують обладнання, закуповують пелети та дрова

У Кременчуці тривають роботи з підготовки до початку опалювального сезону в умовах повномасштабної війни. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Вчора, 14 вересня, на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Кременчуцької міської територіальної громади розглянули питання «Про підготовку об’єктів комунального господарства, енергозабезпечення, зв’язку, культури та соціального призначення (лікарняно-профілактичні та освітні заклади) до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в умовах воєнного стану».

За словами заступника міського голови Івана Москалика, роботи з підготовки обладнання котелень, теплових мереж і житлового фонду Кременчука ведуться відповідно до затвердженого графіка.

На даний час стан готовності до зими житлового фонду Кременчука в середньому складає 90% (серед ОСББ - 57%). Заклади соціального захисту, галузей освіти, культури, медицини та спорту також практично готові прийняти теплоносій.

— Також готують до роботи у зимовий період індивідуальні котельні, які є на комунальних підприємствах, у лікувальних та навчальних закладах. Проводиться перевірка та ремонт обладнання, закупівля пелет і дров для твердопаливних котлів тощо, — йдеться у повідомленні.

КП «Теплоенерго» продовжує проводити гідравлічні випробування мереж централізованого опалення та усуває виявлені пориви. За період з початку підготовки до опалювального періоду 2022-2023 років після «гідравліки» було виявлено 140 поривів на внутрішньо квартальних мережах (138 вже усунули) та 55 на магістральних. Наразі 7 з них ще залишаються в роботі.

Перед всіма суб’єктами, які залучені у процес підготовки Кременчука до зими, поставлене завдання завершити всі заплановані роботи до початку опалювального періоду.

— Кременчук готується до будь-яких сценаріїв. Маємо не лише «план Б», а й «план В». Підготували альтернативні системи теплозабезпечення, переводимо ремонтні бригади у режим воєнного стану, запаслися генераторами, мобільними котельнями та пальним, — заявив міський голова Віталій Малецький на своїй facebook-сторінці.

Він закликав містян почати вже готуватися до зими — утеплити свої оселі, заклеїти вікна, встановити тепловідбивальні екрани за батареями — зробити все можливе, щоб зберегти кожну калорію тепла.

— Підготуйте теплий домашній одяг та ковдри — війна не той час, коли у квартирах можна ходити у спідньому, — додав міський голова.

Раніше ми писали, що керівник РВА відповів на питання, чи буде опалення взимку у Кременчуці та районі.