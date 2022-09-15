Фотофакт: мурал у центрі Кременчука заграв яскравими фарбами

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 593

Сьогодні, 15 вересня, фотокореспондент ТЪ «зловив» в об'єктив кадр, який ілюструє, як просувається створення стінопису біля дитячої бібліотеки на вулиці Соборній.

Нагадаємо, коли ми писали про цей проєкт минулого разу, на стіні можна було побачити лише контури майбутніх зображень.

Тепер мурал уже заграв яскравими фарбами – на ньому красуються козак Іван Кременчук з конем, фортеця та українські дівчата.