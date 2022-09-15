ЗСУ за минулу добу збили 4 російські літаки на Донбасі та півдні — Повітряні Сили

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1

За даними Генштабу ліквідовано близько двох сотень окупантів

Збройні Сили України збили чотири російські літаки минулої доби — один був знищений на Донбасі, ще три — на півдні. Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

Військові заявили, що 14 вересня зенітно-ракетні підрозділи України знищили п'ять повітряних цілей — один безпілотник оперативно-тактичного рівня та чотири літаки окупантів.

Один штурмовик Су-25 був знищений на сході, ще три бомбардувальники Су-24 збили на південному напрямку.

Військові зазначили, що українська авіація та ударні безпілотники ЗСУ на різних напрямках продовжують завдавати ударів по позиціях росіян, техніці та логістиці.

А за даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 53850 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2193 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 4682 (+17) од,

артилерійських систем – 1295 (+5) од,

РСЗВ – 311 од,

засоби ППО ‒ 167 од,

літаків – 250 (+4) од,

гелікоптерів – 215 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908,

крилаті ракети ‒ 233,

кораблі /катери ‒ 15 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 (+21) од,

спеціальна техніка ‒ 120.

- Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках, - зазначають у Генштабі ЗСУ.