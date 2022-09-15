ЗСУ за минулу добу збили 4 російські літаки на Донбасі та півдні — Повітряні Сили

Збройні Сили України збили чотири російські літаки минулої доби — один був знищений на Донбасі, ще три — на півдні. Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.
Військові заявили, що 14 вересня зенітно-ракетні підрозділи України знищили п'ять повітряних цілей — один безпілотник оперативно-тактичного рівня та чотири літаки окупантів.
Один штурмовик Су-25 був знищений на сході, ще три бомбардувальники Су-24 збили на південному напрямку.
Військові зазначили, що українська авіація та ударні безпілотники ЗСУ на різних напрямках продовжують завдавати ударів по позиціях росіян, техніці та логістиці.
А за даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.09 орієнтовно склали:
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер