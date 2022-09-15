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ЗСУ за минулу добу збили 4 російські літаки на Донбасі та півдні — Повітряні Сили

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1

 

За даними Генштабу ліквідовано близько двох сотень окупантів

Збройні Сили України збили чотири російські літаки минулої доби — один був знищений на Донбасі, ще три — на півдні. Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

Військові заявили, що 14 вересня зенітно-ракетні підрозділи України знищили п'ять повітряних цілей — один безпілотник оперативно-тактичного рівня та чотири літаки окупантів.

Один штурмовик Су-25 був знищений на сході, ще три бомбардувальники Су-24 збили на південному напрямку.

Військові зазначили, що українська авіація та ударні безпілотники ЗСУ на різних напрямках продовжують завдавати ударів по позиціях росіян, техніці та логістиці.

А за даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 53850 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2193 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4682 (+17) од,
  • артилерійських систем – 1295 (+5) од,
  • РСЗВ – 311 од,
  • засоби ППО ‒ 167 од,
  • літаків – 250 (+4) од,
  • гелікоптерів – 215 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908,
  • крилаті ракети ‒ 233,
  • кораблі /катери ‒ 15 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 (+21) од,
  • спеціальна техніка ‒ 120.
- Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках, - зазначають у Генштабі ЗСУ.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Генштаб ЗСУ втрати окупантів війна літаки
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