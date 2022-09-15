На опалювальний сезон українцям заклали майже 38 млрд грн на житлові субсидії

В Україні заклали 37,9 млрд грн на надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу в новому опалювальному сезоні. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.
За даними Державного підприємства «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» у 2022 році 6 683 657 осіб отримали субсидію.
Українцям, які не отримували субсидію раніше, а тепер потребують допомоги, для її призначення необхідно звернутися до ЦНАПу, уповноваженої посадової особи виконавчого органу територіальної громади, органу соціального захисту населення або через портал «Дія».
Нагадуємо, що у кременчужан з’явиться більше варіантів для оформлення субсидій.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер