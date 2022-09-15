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На опалювальний сезон українцям заклали майже 38 млрд грн на житлові субсидії

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 191

 

За ці гроші також можна буде купити тверде паливо та скраплений газ

В Україні заклали 37,9 млрд грн на надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу в новому опалювальному сезоні. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

За даними Державного підприємства «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» у 2022 році 6 683 657 осіб отримали субсидію.

— Всього субсидійні виплати наразі отримують 2,2 млн домогосподарств. Більшості родин субсидію на новий опалювальний сезон перепризначать автоматично, — йдеться у повідомленні.

Українцям, які не отримували субсидію раніше, а тепер потребують допомоги, для її призначення необхідно звернутися до ЦНАПу, уповноваженої посадової особи виконавчого органу територіальної громади, органу соціального захисту населення або через портал «Дія».


Нагадуємо, що у кременчужан з’явиться більше варіантів для оформлення субсидій.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: dw.co
Теги: гроші субсидії Мінсоцполітики грн
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