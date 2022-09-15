На опалювальний сезон українцям заклали майже 38 млрд грн на житлові субсидії

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 191

За ці гроші також можна буде купити тверде паливо та скраплений газ

В Україні заклали 37,9 млрд грн на надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу в новому опалювальному сезоні. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

За даними Державного підприємства «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» у 2022 році 6 683 657 осіб отримали субсидію.

— Всього субсидійні виплати наразі отримують 2,2 млн домогосподарств. Більшості родин субсидію на новий опалювальний сезон перепризначать автоматично, — йдеться у повідомленні.

Українцям, які не отримували субсидію раніше, а тепер потребують допомоги, для її призначення необхідно звернутися до ЦНАПу, уповноваженої посадової особи виконавчого органу територіальної громади, органу соціального захисту населення або через портал «Дія».





Нагадуємо, що у кременчужан з’явиться більше варіантів для оформлення субсидій.