На Полтавщині влобову зіткнулися автівки: водій іномарки помер у реанімації

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14 вересня близько 17.25 на автодорозі Миргород-Велика Багачка (поблизу повороту на село Вовнянка) зіткнулися автомобілі Mitsubishi та ВАЗ-2107, за кермом якого їхав 31-річний водії. Про це повідомив Миргородський райвідділ поліції.

53-річного керманича Mitsubishi, жителя Черкаської області, у важкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення Миргородської лікарні. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Вранці 15 вересня він помер.

За фактом ДТП слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини та причини аварії.