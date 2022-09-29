Кременчуцькі рятувальники завоювали призові місця на чемпіонаті з легкої атлетики

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 125

Сьогодні, 29 вересня, у Полтаві відбувся чемпіонат Головного управління ДСНС України у Полтавській області з легкої атлетики. Одразу двоє рятувальників з Кременчука завоювали нагороди. Чемпіоном на дистанції 3 кілометри став Ігор Слюсаренко, а на дистанції кілометр друге місце посів Андрій Гречаний.

Спортсмени з різних пожежно-рятувальних підрозділів Полтавського гарнізону змагалися за звання кращих, долаючи відстань в один та три кілометри. Усі учасники чемпіонату продемонстрували відмінну фізичну підготовку, витривалість та жагу до перемоги.



Серед дівчат найшвидшою стала Дарія Педорич, яка першою подолала дистанцію у тисячу метрів. Друге місце здобула Анастасія Чинчин, третє призове місце виборола Марина Гладкохата.

Серед чоловіків найкращий результат на дистанції тисячу метрів продемонстрував Анатолій Яреха, друге місце отримав Андрій Гречаний, третім фінішував Олександр Панасенко.

Дистанцію три кілометри першим здолав Ігор Слюсаренко, друге місце виборов Владислав Юрченко, третім дістався фінішу Антон Деркач.



У підсумку, перше загальнокомандне місце у чемпіонаті з легкої атлетики вибороли представники збірної команди 1-го державного пожежно-рятувального загону, другими стали спортсмени з 5-го державного пожежно-рятувального загону, третє призове місце отримали надзвичайники з Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Учасників змагання привітав заступник начальника Головного управління Олександр Лисенко та відзначив призерів грамотами, медалями та кубками.