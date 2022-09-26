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Топ новина, Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Відсьогодні у Кременчуці повернули масковий режим

Сьогодні, 14:51 Переглядів: 1 344 Коментарів: 1

 

Зріс рівень захворювання на коронавірус 

З 26 вересня у Кременчуці ввели масковий режим. Таке рішення сьогодні, 26 вересня, прийняла комісія техногенно — екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Пов’язано воно з загостренням на території Кременчуцької міської територіальної громади епідемічної ситуації щодо захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання в тому числі COVID-19. 

Зауважимо, що масковий режим в медичних закладах Кременчука діє близько тижня. 

— Носіння засобів індивідуального захисту буде обов’язковим у місцях масового скупчення населення, громадському транспорті, торгово-розважальних центрах, магазинах, закладах громадського харчування, закладах освіти, культури та мистецтв, релігійних установах, — йдеться у повідомленні. 

Щодо статистики: за відповідний період вересня 2022 року – зареєстровано 203 нові випадки COVID-19, у 2021 – 113 випадки, у 2020 – 63.

У період з 8 по 14 вересня зареєстровано 81 випадок, щодня було від 8 до 20 випадків захворювання на COVID-19, в тому числі 1- 2 випадки серед дитячого населення.

У період з 15 по 21 вересня зареєстровано 192 випадки, щодня в середньому — від 17 до 60, в тому числі 1-3 випадки серед дитячого населення. Станом на 26.09 на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» перебувають 33 пацієнти, в інфекційному відділенні дитячої лікарні — 16. Амбулаторно лікуються 265 кременчужан.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: масковий режим коронавірус
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Коментарі: 1

91
1
Гуру:
Сьогодні, 16:37

из за дебилов которые не хотели вакцинироватся,опять такая жопа.rage


2 7

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