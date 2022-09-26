Відсьогодні у Кременчуці повернули масковий режим

Сьогодні, 14:51 Переглядів: 1 344 Коментарів: 1

З 26 вересня у Кременчуці ввели масковий режим. Таке рішення сьогодні, 26 вересня, прийняла комісія техногенно — екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Пов’язано воно з загостренням на території Кременчуцької міської територіальної громади епідемічної ситуації щодо захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання в тому числі COVID-19.

Зауважимо, що масковий режим в медичних закладах Кременчука діє близько тижня.

— Носіння засобів індивідуального захисту буде обов’язковим у місцях масового скупчення населення, громадському транспорті, торгово-розважальних центрах, магазинах, закладах громадського харчування, закладах освіти, культури та мистецтв, релігійних установах, — йдеться у повідомленні.

Щодо статистики: за відповідний період вересня 2022 року – зареєстровано 203 нові випадки COVID-19, у 2021 – 113 випадки, у 2020 – 63.

У період з 8 по 14 вересня зареєстровано 81 випадок, щодня було від 8 до 20 випадків захворювання на COVID-19, в тому числі 1- 2 випадки серед дитячого населення.

У період з 15 по 21 вересня зареєстровано 192 випадки, щодня в середньому — від 17 до 60, в тому числі 1-3 випадки серед дитячого населення. Станом на 26.09 на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» перебувають 33 пацієнти, в інфекційному відділенні дитячої лікарні — 16. Амбулаторно лікуються 265 кременчужан.