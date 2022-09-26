Через сказ кременчужан просять обмежити перебування на території заказника «Білецьківські плавні»

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 373

Також заборонено гуляти з домашніми тваринами

У селі Новоселівка неподалік державного заказника «Білецьківські плавні» місцевого жителя покусала лисиця, хвора на сказ. Про це повідомили в службі державної охорони при комунальній установі природно-заповідного фонду «Регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні».

У зв'язку з цим кременчужан та мешканців сусідніх застерігають від перебування на території парку — тимчасово рекомендують обмежити відвідування заказника «Білецьківські плавні».

Крім того, заборонено гуляти заказником з домашніми тваринами, зокрема і з мисливськими собаками.

Нагадаємо, з 25 березня рада оборони області заборонили цивільним відвідування лісів через вибухонебезпечні пастки.