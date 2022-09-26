Де у Горішніх Плавнях не буде світла сьогодні та завтра

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Сьогодні, 26 вересня, до 17.00 через технічне обслуговування мереж можливі тимчасові перерви в електропостачанні у Горішніх Плавнях за такими адресами:

просп. Героїв Дніпра (б. 40, 42, 46);

вул. Добровольського (б. 35, 39);

вул. Миру (б. 22).

А завтра, 27 вересня, з 8.00 до 17.00 через технічне обслуговування мереж та розчищення трас повітряних ліній можливі тимчасові перерви в електропостачанні у за такими адресами:

просп. Героїв Дніпра (б. 40, 42, 46);

вул. Добровольського (б. 35, 39);

вул. Миру (б. 20, 22);

вул. Озерна (б. 17-35, 26-54).

Нещодавно ми писали про Оксану Коротич із Горішніх Плавнів – переможницю всеукраїнського конкурсу «Код нації».