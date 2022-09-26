Де у Горішніх Плавнях не буде світла сьогодні та завтра

Сьогодні, 26 вересня, до 17.00 через технічне обслуговування мереж можливі тимчасові перерви в електропостачанні у Горішніх Плавнях за такими адресами:
А завтра, 27 вересня, з 8.00 до 17.00 через технічне обслуговування мереж та розчищення трас повітряних ліній можливі тимчасові перерви в електропостачанні у за такими адресами:
Нещодавно ми писали про Оксану Коротич із Горішніх Плавнів – переможницю всеукраїнського конкурсу «Код нації».
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер