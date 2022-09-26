Масові заходи в Кременчуці, що відбулися у неділю, проведені без дозволу Полтавської ОВА

Під час дії воєнного стану на проведення будь-яких масових заходів потрібно отримувати дозвіл від військової адміністрації. З 23-го вересня усі масові заходи у Кременчуцькому районі були заборонені на вимогу Командувача оперативно-тактичного угрупування «Суми».
Проте, вчора, 25 вересня, у Кременчуці було проведено кілька таких заходів, зокрема благодійний кілометровий пробіг у центрі міста та велопробіг, у якому взяли участь більше сотні велосипедистів. Але письмового погодження на їх проведення організатори цих заходів не отримували.
Про це під час ранкового брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік
На уточнюючи запитання журналістів він додав, що до Кременчуцької РВА за дозволами на проведення масових заходів на минулі вихідні ніхто не звертався. Доручення щодо заборони на проведення масових заходів було направлено до правоохоронних органів з метою забезпечення контролю. Як поліція його виконувала та на які підставі у неділю проводилися масові заходи він пообіцяв повідомити пізніше.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер