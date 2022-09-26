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Масові заходи в Кременчуці, що відбулися у неділю, проведені без дозволу Полтавської ОВА

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 672 Коментарів: 1

 

У неділю, 25 вересня, проводились благодійний пробіг у центрі Кременчука та велопробіг

Під час дії воєнного стану на проведення будь-яких масових заходів потрібно отримувати дозвіл від військової адміністрації. З 23-го вересня усі масові заходи у Кременчуцькому районі були заборонені на вимогу Командувача оперативно-тактичного угрупування «Суми».
Проте, вчора, 25 вересня, у Кременчуці було проведено кілька таких заходів, зокрема благодійний кілометровий пробіг у центрі міста та велопробіг, у якому взяли участь більше сотні велосипедистів. Але письмового погодження на їх проведення організатори цих заходів не отримували.

Про це під час ранкового брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік

— Станом на 9.00 сьогодні залишається заборона на проведення масових заходів у районі. Вона була введена на вимогу військових, і, напевне, на це у них були вагомі підстави. Це вимога воєнного стану. Знаю, що мерія Кременчука зверталася до обласної військової адміністрації за дозволом на проведення масових заходів у неділю. Полтавська ОВА після цього звернулася за роз’ясненням до військових. Поки вони такого роз’яснення не надали. Чекаємо. Можливе буде уточнення щодо введених обмежень, якесь послаблення. Письмового дозволу на проведення масових заходів у неділю мерія Кременчука не отримувала. Я сьогодні зранку уточнював це питання у Полтавській ОВА, — пояснив Олег Лєднік.

На уточнюючи запитання журналістів він додав, що до Кременчуцької РВА за дозволами на проведення масових заходів на минулі вихідні ніхто не звертався. Доручення щодо заборони на проведення масових заходів було направлено до правоохоронних органів з метою забезпечення контролю. Як поліція його виконувала та на які підставі у неділю проводилися масові заходи він пообіцяв повідомити пізніше.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА велопробіг заборона
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Коментарі: 1

91
1
Гуру:
Сьогодні, 16:39

не ну а ху  ли,в стране война-а педики на велосипедике.


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