Чому цьогоріч у Кременчуці на індивідуальне опалення не перевели жодного будинку

Попри заклики до переходу на автономне чи індивідуальне опалення, що звучали від багатьох посадовців на початку літа, зокрема й від міського голови Кременчука Віталя Малецького, та бажання мешканців деяких багатоквартирних будинків відключитися від централізованого опалення, пройти увесь шлях до кінця не вдалося нікому.
Чому так сталося та мешканці скількох багатоповерхівок у Кременчуці почали оформлювати документи на переведення їх будинків на індивідуальне опалення під час ранкового брифінгу в Кременчуцькій РВА розповіла начальник відділу містобудування та архітектури Олександра Котяй.
За її словами, розгляд заяв щодо відключення багатоквартирних будинків від централізованого опалення та їх переходу на автономне чи індивідуальне опалення розглядала спеціально створена комісія при виконкомі Кременчуцької міської ради, куди входили й представники Кременчуцької РВА. Протягом літа комісія дала рекомендації щодо такого переходу для 8 багатоповерхівок та 1 окремій квартирі. Пізніше вони отримали дозвіл на це від міськвиконкому. Проте, завершити перехід на автономне чи індивідуальне опалення до початку нового опалювального сезону цього року вже не вдасться нікому.
Олександра Котяй пояснила, що усі рішення, що приймає комісія, ґрунтуються на «Порядку відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води», який затверджений наказом Мінрегіонрозвитку, будівництва та ЖКГ України №169 від 26.07.2019 року. До цієї дати діяв зовсім інший порядок, який дозволяв дещо простіше перейти на індивідуальне опалення.
Але це не єдина умова. Окрім цього комісія вивчає технологічні можливості переводу багатоквартирного будинку на автономне опалення.
Чому мешканці тих 8-х багатоповерхівок, що отримали погодження комісії та дозвіл від виконкому на індивідуальне опалення, так і не перейшли на нього?
Про алгоритм переходу на автономне опалення наше видання писало у червні. Отже, досвід мешканців тих 8-ми багатоповерхівок, які розпочали процес переходу на індивідуальне опалення цього літа, але не встигли його завершити до 1-го вересня, говорить про те, що розпочинати все це треба заздалегідь, не очікуючи літа. Можливо навіть зараз. Тоді є надія що до 1-го вересня 2023 року встигнете. Надія, але не гарантія… Про це наш кореспондент писав у статті, з якою можна ознайомитись нижче.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер