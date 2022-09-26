Чому цьогоріч у Кременчуці на індивідуальне опалення не перевели жодного будинку

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 724

Попри заклики до переходу на автономне чи індивідуальне опалення, що звучали від багатьох посадовців на початку літа, зокрема й від міського голови Кременчука Віталя Малецького, та бажання мешканців деяких багатоквартирних будинків відключитися від централізованого опалення, пройти увесь шлях до кінця не вдалося нікому.

Чому так сталося та мешканці скількох багатоповерхівок у Кременчуці почали оформлювати документи на переведення їх будинків на індивідуальне опалення під час ранкового брифінгу в Кременчуцькій РВА розповіла начальник відділу містобудування та архітектури Олександра Котяй.

За її словами, розгляд заяв щодо відключення багатоквартирних будинків від централізованого опалення та їх переходу на автономне чи індивідуальне опалення розглядала спеціально створена комісія при виконкомі Кременчуцької міської ради, куди входили й представники Кременчуцької РВА. Протягом літа комісія дала рекомендації щодо такого переходу для 8 багатоповерхівок та 1 окремій квартирі. Пізніше вони отримали дозвіл на це від міськвиконкому. Проте, завершити перехід на автономне чи індивідуальне опалення до початку нового опалювального сезону цього року вже не вдасться нікому.

Олександра Котяй пояснила, що усі рішення, що приймає комісія, ґрунтуються на «Порядку відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води», який затверджений наказом Мінрегіонрозвитку, будівництва та ЖКГ України №169 від 26.07.2019 року. До цієї дати діяв зовсім інший порядок, який дозволяв дещо простіше перейти на індивідуальне опалення.

— Комісія, як і усі органи влади, діють лише на підставі нормативних документів. Наразі є два варіанти переходи на індивідуальне чи автономне опалення. Перший – це можна зробити в окремій квартирі, якщо власники понад 50% житлової площі багатоквартирного будинку вже перейшли на індивідуальне опалення. Другий – переходить увесь багатоквартирний будинок, тобто весь будинок відключається від централізованого опалення, якщо власники понад 75% площ будинку погоджуються перейти на автономне опалення, — зазначила Олександра Котяй.

Але це не єдина умова. Окрім цього комісія вивчає технологічні можливості переводу багатоквартирного будинку на автономне опалення.

— У будинку мають бути відповідні вентиляційні канали, димоходи, вивчається спроможність газорозподільчої мережі надати потрібний об’єм газу. Ті 8 будинків, що ми погодили — це переважно «сталінки», у яких колись було індивідуальне опалення у квартирах. І там збереглися вентиляційні канали та димоходи. Обладнати їх у звичайній «панельці» технічно неможливо, — додала пані Олександра.

Чому мешканці тих 8-х багатоповерхівок, що отримали погодження комісії та дозвіл від виконкому на індивідуальне опалення, так і не перейшли на нього?

— Розгляд на комісії та рішення виконкому — це лише перші кроки у цій справі. Потім потрібно отримати техумови на від’єднання будинку від централізованого опалення та на влаштування індивідуального опалення у квартирах, виготовити проєкти. Усі роботи мають проводити лише ліцензовані організації та завершитись вони мають до 1-го вересня. У Кременчуці до цієї дати не встиг ніхто. Додам, що усе це роблять самі жильці та за власні кошти. Завершити усі роботи по переходу на індивідуальне опалення мешканці цих 8-ми будинків зможуть наступного року — після завершення опалювального періоду, — зазначила Олександра Котяй.

Про алгоритм переходу на автономне опалення наше видання писало у червні. Отже, досвід мешканців тих 8-ми багатоповерхівок, які розпочали процес переходу на індивідуальне опалення цього літа, але не встигли його завершити до 1-го вересня, говорить про те, що розпочинати все це треба заздалегідь, не очікуючи літа. Можливо навіть зараз. Тоді є надія що до 1-го вересня 2023 року встигнете. Надія, але не гарантія… Про це наш кореспондент писав у статті, з якою можна ознайомитись нижче.