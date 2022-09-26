На Полтавщині поліцейські, лісники та рятувальники 3 години шукали заблукалого у лісі грибника

Вчора, 25 вересня, близько 20.00 до Миргородського райвідділу поліції зателефонувала жінка, яка звернулася за допомогою у розшуку 70-річного грибника. Разом із цим літнім чоловіком вона вдень виїхала до лісу на «тихе полювання». Зі слів жінки, вона розшукувала його з 14.00 до 20.00, але самостійно знайти не змогла.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородський райвідділ поліції.
До пошуків чоловіка негайно долучилися працівники слідчо-оперативної групи Миргородського райвідділу поліції, екіпажі сектору реагування патрульної поліції та поліцейський офіцер Великосорочинської територіальної громади, рятувальники районного відділу ДСНС, лісники Шишацького держлісгоспу, а також рідні та близькі чоловіка.
Поліція Полтавщини радить дбати про особисту безпеку:
Якщо ви заблукали, зорієнтуйтеся на місцевості, виберіть безпечне місце і негайно зверніться по допомогу до поліції (102) або рятувальників (101).
Нагадаємо, що згідно з рішенням Ради оборони Полтавської області до завершення воєнного стану відвідування лісів заборонено.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер