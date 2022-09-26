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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліцейські, лісники та рятувальники 3 години шукали заблукалого у лісі грибника

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 266

 

Поліція Полтавщини дає поради щодо особистої безпеки

Вчора, 25 вересня, близько 20.00 до Миргородського райвідділу поліції зателефонувала жінка, яка звернулася за допомогою у розшуку 70-річного грибника. Разом із цим літнім чоловіком вона вдень виїхала до лісу на «тихе полювання». Зі слів жінки, вона розшукувала його з 14.00 до 20.00, але самостійно знайти не змогла.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородський райвідділ поліції.

До пошуків чоловіка негайно долучилися працівники слідчо-оперативної групи Миргородського райвідділу поліції, екіпажі сектору реагування патрульної поліції та поліцейський офіцер Великосорочинської територіальної громади, рятувальники районного відділу ДСНС, лісники Шишацького держлісгоспу, а також рідні та близькі чоловіка.

— Розшукові заходи тривали понад дві години. Грибника знайшли близько 22.30 у лісовому масиві, на межі Великосорочинської та Шишацької територіальних громад. На щастя, загроз для життя та здоров’я чоловіка немає, — йдеться в повідомленні.

Поліція Полтавщини радить дбати про особисту безпеку:

  • вирушаючи в дорогу, не забувайте взяти з собою телефон (пересвідчившись у тому, що він заряджений);
  • повідомте близьких чи друзів куди саме ви збираєтесь;
  • не залишайте у лісі без нагляду літніх людей та малолітніх дітей, аби не наражати їх на небезпеку.

Якщо ви заблукали, зорієнтуйтеся на місцевості, виберіть безпечне місце і негайно зверніться по допомогу до поліції (102) або рятувальників (101).

Нагадаємо, що згідно з рішенням Ради оборони Полтавської області до завершення воєнного стану відвідування лісів заборонено.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини гриби розшук
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