ChatGPT: «Кременчуцький міст з'єднує Кременчук на правому березі з містом Світловодськ на лівому березі»

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Тільки лінивий ще не потестив ChatGPT, сервіс штучного інтелекту, який на днях запрацював і в Україні. Ми також не втримались, та запитали його про Кременчук. Ось, що з цього вийшло:

Кременчуцький міст, за версією штучного інтелекту, з’єднує місто Кременчук на правому березі змістом Світловодськ на лівому березі та є одним з найбільших мостів України.

На запитання щодо будівництва нового мосту ChatGPT відповів, що будівництво нового мосту у Кременчуці було вперше оголошено у 2017, а зводити його збираються поруч з існуючим зараз мостом через Дніпро, що з’єднує Кременчук із селом Степанівка. Новий міст буде двоповерховим, орієнтовний термін завершення будівництва – 2024 р.

На питання «Що подивитися у Кременчуці» він порадив знайти кременчуцьку фортецю з 10 метровими стінами, відвідати музей історії міста, Церкву Свято Миколая, що побудували у 1778 році й вона є однією з найстаріших будівель у місті. А також заглянути в парк імені Тараса Шевченка, що розташований в центрі міста та має велике озеро, човни, зоопарк.

Також серед рекомендацій штучного інтелекту – дендропарк «Олександрія» та музей М.В. Остроградського. Ще одна цікавинка за версією ChatGPT – неіснуючий ботанічний сад неіснуючого Кременчуцького педуніверситету.

На питання, куди піти із дівчиною у Кременчуці ChatGPT відправив нас до парку імені Тараса Шевченка, у кінопалацу «Україна», боулінг клубу «Сфера», краєзнавчого музею (він не в курсі, що музей давно зачинено), та якогось ресторану «Арт-кафе». Навряд чи таке побачення буде вдалим:







А це відповідь на запитання, куди піти з коханим: також відправляє до парку Шевченка та фортеці:





З мером Кременчука штучний інтелект також не знайомий: хто такий Віталій Малецький він не знає взагалі.

На його думку, на чолі Кременчука стоїть міський голова Олександр Симчишин, який очолює міську раду з 2020 року. А раніше він працював у правоохоронних органах прокуратури та був народним депутатом України. А сам Кременчук – це центр однойменного району Полтавщини на південному заході України.









На запит «Список кращих пляжів Кременчука» невтішна новина для кременчужан: у міста не має безпосереднього доступу до моря, тому і немає пляжів. Однак водойми, які можуть бути привабливими для відпочинку – ставок у парку імені Лесі Українки, водосховище на річці Дніпро у 20 км від міста, ставок у селі Червона Слобода.





Відомих письменників Кременчука та їхні твори штучний інтелект просто вигадав. Наприклад, серед творів кременчуцьких авторів – книжки «Тіні виходять уранці» та «Коні вогню».

Довіряти ChatGPT побудування маршрутів також не радимо. На питання, як проїхати з Молодіжного до Крюкова, він довго водив вулицями у центрі міста: Гагаріна, Пушкіна, Театральної, Героїв Небесної сотні. Та пропонував «їхати вздовж річки Дніпро по вулиці Гагаріна і далі по вулиці Леніна до моста».

Штучний інтелект відмовився відповідати на питання «Де знайти бордель у Кременчуці»: він не може рекомендувати місця, де надаються незаконні послуги або порушуються закони та моральні норми суспільства.

Відстань між Кременчуком та Києвом він оцінив у 200 кілометрів, здолати її на таксі зазвичай можна за 2-3 години.

Історія походження назви Кременчук від слова «кремінь», що був символом влади в козацькі часи, адже за легендою у Кременчуці знаходився майдан з великим каменем-кременем, де проводилися збори громади та виконання вироків. Ну, це щось нове в історії міста.

Задля справедливості маємо зазначити, що на запити англійською мовою він відповідає краще. Мабуть, україномовні бібліотеки чи бази ще не надто знайомі інтелекту. Бо на англійській він хоча б знає, що «Кременчук — місто, розташоване в центральній частині України, на березі річки Дніпро». Ось переклад англійськомовних відповідей:







«Він має багату історію, оскільки був заснований у 16 столітті, і зараз є важливим промисловим центром країни. Ось що можна зробити й побачити в Кременчуці: Відвідайте Кременчуцький краєзнавчий музей — у цьому музеї зібрано колекцію артефактів та експонатів, які демонструють історію та культуру міста та краю. Ви зможете дізнатися про традиційні ремесла, звичаї та народні традиції Кременчука та його околиць.

Прогулянка вздовж річки Дніпро. Набережна річки є популярним місцем для місцевих жителів і туристів. Ви можете неквапливо прогулятися, здійснити пробіжку або просто насолодитися мальовничими видами на воду та навколишній ландшафт.

Дослідіть міські парки — у Кременчуці є кілька красивих парків, у тому числі парк Шевченка з великим озером і Центральний парк із різноманітними об’єктами для відпочинку, такими як скейт-парк, дитячі та спортивні майданчики.

Відвідайте Кременчуцьке водосховище – Кременчуцьке водосховище – велика водойма, утворена дамбою гідроелектростанції на річці Дніпро. Він пропонує можливості для риболовлі, катання на човнах і плавання, а також має кілька пляжів і зон відпочинку.

Відвідайте культурну подію — у Кременчуці протягом року проходить кілька фестивалів і заходів, зокрема Козацький фестиваль, який вшановує козацьку спадщину регіону, та Фестиваль пісні та танцю, на якому виступають місцеві артисти.

Відвідайте історичні місця — у Кременчуці є кілька історичних пам'яток, зокрема Кременчуцька фортеця, яка була побудована в 17 столітті для захисту від татарських набігів, і Катерининська церква, яка датується 18 століттям. Загалом, Кременчук – місто з багатою культурною спадщиною та безліччю можливостей для відпочинку та відпочинку на природі.

«Що ти знаєш про міст через річку Дніпро в Кременчуці, Україна?» Тут він навіть в курсі назви мосту, Крюківський, проте плутається у фактах історії мосту.

Міст через річку Дніпро в Кременчуці — це підвісний міст, який перекидає річку і з’єднує дві частини міста. Офіційно він називається Крюківський залізничний міст, за назвою сусіднього села Крюків, а також відомий як Кременчуцький міст. Міст був побудований у 1930-х роках і був одним із найбільших підвісних мостів у Європі на момент його завершення у 1935 році. Він був спроєктований радянським інженером Борисом Єфімовим і побудований Радянським Союзом з використанням радянських матеріалів та обладнання.

Що ти знаєш про Кременчук в Україні?

Кременчук – місто, розташоване в центральній частині України, на березі річки Дніпро. Це друге за величиною місто Полтавської області з населенням близько 225 тис. осіб. Кременчук має багату історію, він був заснований у XVI столітті як оборонна фортеця для захисту від татарських набігів. Протягом століть місто перетворилося на важливий торговий і промисловий центр, зокрема для виробництва чавуну, сталі та інших металів. Сьогодні Кременчук – одне з найбільших промислових міст України, яке займає металургійне, машинобудівне та хімічне виробництво. Окрім свого промислового значення, Кременчук також є культурним центром регіону, де розташовано ряд музеїв, театрів та інших культурних установ. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї, наприклад, зібрана колекція артефактів та експонатів, які демонструють історію та культуру міста та околиць. Кременчук також відомий своєю природною красою, з річкою Дніпро та навколишніми ландшафтами, які створюють можливості для відпочинку та відпочинку на природі. У Кременчуцькому водосховищі, створеному гідроелектростанцією на Дніпрі, можна порибалити, покататися на човнах і поплавати, а також є кілька пляжів і зон відпочинку. Загалом Кременчук – місто з багатою культурною спадщиною та різноманітними економічними та рекреаційними можливостями.

Хто міський голова Кременчука?

Як модель мови штучного інтелекту, я не маю інформації в реальному часі про те, хто нинішній мер Кременчука. Але, як мені відомо, на вересень 2021 року мером Кременчука був Віталій Малецький. Можливо, відтоді відбулася зміна міського голови.

Більш-менш інтелект розуміється на загальних питаннях, намагається надавати рекомендації, але відмовляється від негативних порад.

ChatGPT вважає себе приємним співрозмовником

На відміну від пошукових систем, з ChatGPT ти ведеш діалог. І здається, що тобі відповідає хтось розумний, але він часто фантазує, а інколи дуже тупить. З ним ми зробили переклад з німецької на українську, потім попросили переписати переклад, який ряснів термінологією, простіше, зробити більш зрозумілим для не професіонала. Вийшло більш-менш, хоча не з першої спроби й ChatGPT перепросив за невірне тлумачення. На завершення, коли попросили переписати абзац про наші висновки щодо чат-бота, зі здивуванням побачили, що він сам себе вирішив назвати приємним співрозмовником, хоча в оригіналі тексту про це мова не йшла. Але сам ШІ вважає, що це «відмінна характеристика ChatGPT».



