У Кременчуці замовили проєкт реконструкції гуртожитку для переселенців

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Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міськради 20 лютого уклав договір із ФОП Яна Яцина на послуги із розробки проєктно-кошторисної документації будівлі гуртожитку №8 по вул. Єднання України. Ціна договору склала 58,8 тис. гривень.

Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro.

Кошторис підрядник має розробити до кінця березня 2023 року.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ФОП Яна Яцина зареєстроване у січні 2012 року в Онуфріївці Кіровоградської області. Основний вид діяльності — діяльність у галузі архітектури. ФОП працює виключно на державних тендерах. Від початку діяльності підприємиця уклала договорів на загальну суму 1,27 млн гривень. Серед замовників — навчальні та медичні заклади Кременчука, управління Нацполіції в Полтавській області, структурні підрозділи виконкому Кременчуцької міськради.

Нагадаємо, у гуртожитку по вул. Єднання України, 9 облаштований Центр тимчасового розміщення громадян, постраждалих унаслідок військової агресії росії.

Раніше повідомлялося, що у жовтні 2022 року Департаменту соціального захисту населення виділили 1,08 млн гривень зі стабілізаційного фонду на виконання ремонтних робіт в пунктах тимчасового перебування за адресами вул. Єднання України №7 та №9.



