Кабмін пропонує припинити виплати пенсій зрадникам України, а іншим пенсіонерам доплатять

Вчора, 20:00 Переглядів: 488

Мінсоцполітики розробило та винесло на громадське обговорення законопроєкт, який передбачає позбавлення пенсійних виплат для зрадників та колаборантів. Проєкт закону має назву «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку виплати пенсій особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки України».

Законопроєкт пропонує припинити виплати пенсій особам, засудженим до обмеження чи позбавлення волі за скоєння деяких кримінальних правопорушень. А саме:

за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, чи захоплення державної влади (стаття 109 Кримінального кодексу України);

за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України (стаття 110 Кримінального кодексу України);

за державну зраду (стаття 111 Кримінального кодексу України);

за колабораційну діяльність (частини 3–8 статті 111 Кримінального кодексу України).

Виплати пропонується припиняти, як тільки обвинувальний вирок суду набуде чинності, а також стосовно підозрюваних у цих злочинах, які оголошені у розшук та ховаються від слідства, у тому числі за кордоном чи на окупованих територіях України.

Після виходу на волю після відбуття покарання зрадникам та колаборантам повертатимуть пенсію. Тим, хто досягне пенсійного віку за час відбування покарання, пенсію також буде призначено після закінчення терміну позбавлення волі.

Водночас чотири категорії пенсіонерів у 2023 році отримуватимуть додаткові виплати. Доплату до пенсій отримають, зокрема, громадяни, які накопичили більше страхового стажу, ніж потрібно для виходу на заслужений відпочинок. Вона становитиме 1% від пенсії за кожний рік трудового стажу понад норму. Максимальну доплату одержать пенсіонери зі стажем 35−40 років. Слід зазначити, що збільшення розраховується не від розміру пенсії одержувача, а від розміру прожиткового мінімуму, який на сьогодні становить 2093 грн.

Вікові доплати отримають пенсіонери, яким виповнилося 70, 75 та 80 років. Громадянам із цих категорій доплатять: 300 грн — людям віком від 70 до 75 років, 456 грн — від 75 до 80 років, та по 579 грн — старше 80 років.

Минулої п’ятниці на черговому засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на пенсійне забезпечення цього року витратять понад 700 млрд грн. Цієї суми буде достатньо, щоб гарантувати виплату пенсій та провести їх індексацію у березні, а також зберегти усі вікові доплати до пенсій протягом 2023 року.

Нагадаємо, що з 1-го березня непрацюючим пенсіонерам пенсії проіндексують на 20%.