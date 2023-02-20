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Кременчук вшанував подвиг загиблих учасників Революції Гідності

Вчора, 21:00 Переглядів: 293

Представники громади поклали квіти, щоб вшанувати тих, хто виборював справедливість під час революцій й тих хто заплатив найцінніше — своє життя. На фото батьки Ігоря Сердюка

Сьогодні, 20 лютого, Кременчук разом з усією Україною вшанував подвиг загиблих учасників Революції Гідності. Серед Героїв Небесної Сотні кременчужанин Ігор Сердюк. 9 років минуло з того часу, але боротьба за незалежність і цілісність України триває і досі. І сьогодні вже на полі бою її виборюють герої сучасності.

З нагоди Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні представники міської влади, громада, батьки та донька Ігоря Сердюка поклали квіти до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні та до барельєфа Героя України Ігоря Сердюка.  

9 років тому під час Революції Гідності загинув Ігор Сердюк з Кременчука
Також сьогодні учні та педагоги Кременчуцької гімназії № 18 вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Серед загиблих героїв є і випускник цієї гімназії Сердюк Ігор Миколайович. Під час Революції він був прапороносцем 9 сотні самооборони. Загинув 18 лютого під час побудови барикад неподалік Маріїнського парку. Нагороджений званням Герой України з відзначенням ордена «Золота Зірка» (21 листопада 2014, посмертно) — за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності та медаллю «За жертовність і любов до України» (червень 2015) (посмертно).
 
Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: Революція гідності Сердюк Небесна сотня
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