Кременчук вшанував подвиг загиблих учасників Революції Гідності

Представники громади поклали квіти, щоб вшанувати тих, хто виборював справедливість під час революцій й тих хто заплатив найцінніше — своє життя. На фото батьки Ігоря Сердюка
Сьогодні, 20 лютого, Кременчук разом з усією Україною вшанував подвиг загиблих учасників Революції Гідності. Серед Героїв Небесної Сотні кременчужанин Ігор Сердюк. 9 років минуло з того часу, але боротьба за незалежність і цілісність України триває і досі. І сьогодні вже на полі бою її виборюють герої сучасності.
З нагоди Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні представники міської влади, громада, батьки та донька Ігоря Сердюка поклали квіти до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні та до барельєфа Героя України Ігоря Сердюка.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер