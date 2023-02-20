Кременчук вшанував подвиг загиблих учасників Революції Гідності

Вчора, 21:00 Переглядів: 293

Представники громади поклали квіти, щоб вшанувати тих, хто виборював справедливість під час революцій й тих хто заплатив найцінніше — своє життя. На фото батьки Ігоря Сердюка

Сьогодні, 20 лютого, Кременчук разом з усією Україною вшанував подвиг загиблих учасників Революції Гідності. Серед Героїв Небесної Сотні кременчужанин Ігор Сердюк. 9 років минуло з того часу, але боротьба за незалежність і цілісність України триває і досі. І сьогодні вже на полі бою її виборюють герої сучасності.

З нагоди Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні представники міської влади, громада, батьки та донька Ігоря Сердюка поклали квіти до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні та до барельєфа Героя України Ігоря Сердюка.

Також сьогодні учні та педагоги Кременчуцької гімназії № 18 вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Серед загиблих героїв є і випускник цієї гімназії Сердюк Ігор Миколайович. Під час Революції він був прапороносцем 9 сотні самооборони. Загинув 18 лютого під час побудови барикад неподалік Маріїнського парку. Нагороджений званням Герой України з відзначенням ордена «Золота Зірка» (21 листопада 2014, посмертно) — за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності та медаллю «За жертовність і любов до України» (червень 2015) (посмертно).