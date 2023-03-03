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Чи буде у 2023 році перехід на літній час та коли потрібно переводити годинники

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 307

 

Якою буде різниця у часі з країнами, куди виїхали українці

Розмови про відмову від переходу на літній час в Україні ведуться вже давно. Ще два роки тому - 3 березня 2021 року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4201, який передбачає відмову від щорічного сезонного переведення стрілок годинника та встановлення на території України єдиного поясного часу. І хоч тоді ж було визначено, що цей законопроєкт буде розглядатися за прискореною процедурою, протягом двох років до нього так і не повернулися.

Отже, відмови від переведення годинників на літній час у 2023 році ще не буде.

Зазвичай, перехід на літній час в Україні відбувається в останню неділю березня о 3.00. Тоді годинники переводять на одну годину вперед. Повернення на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня о 4.00, коли годинник переводять на одну годину назад.

У 2023 році переведення годинників зроблять у ніч з 25 на 26 березня. Саме тоді стрілки годинника треба перевести на одну годину вперед.

Цього року переводити годинники на літній час буде не лише Україна, а і країни ЄС.

Як відрізнятиметься час після переведення годинника (26 березня) в Україні та в інших країнах?

  • Україна 8.00
  • Молдова 8.00
  • Румунія 8.00
  • Естонія 8.00
  • Польща 7.00
  • Словаччина 7.00
  • Угорщина 7.00
  • Норвегія 7.00
  • Чехія 7.00
  • Німеччина 7.00
  • Іспанія 7.00
  • Ірландія 6.00
  • Велика Британія 6.00
  • Грузія 9.00
  • США 1.00 (Вашингтон)
  • Японія 14.00.
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Автор: Віктор Крук
Теги: літній час перевод годинника законопроєкт
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