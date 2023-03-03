Чи буде у 2023 році перехід на літній час та коли потрібно переводити годинники

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 307

Якою буде різниця у часі з країнами, куди виїхали українці

Розмови про відмову від переходу на літній час в Україні ведуться вже давно. Ще два роки тому - 3 березня 2021 року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4201, який передбачає відмову від щорічного сезонного переведення стрілок годинника та встановлення на території України єдиного поясного часу. І хоч тоді ж було визначено, що цей законопроєкт буде розглядатися за прискореною процедурою, протягом двох років до нього так і не повернулися.

Отже, відмови від переведення годинників на літній час у 2023 році ще не буде.

Зазвичай, перехід на літній час в Україні відбувається в останню неділю березня о 3.00. Тоді годинники переводять на одну годину вперед. Повернення на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня о 4.00, коли годинник переводять на одну годину назад.

У 2023 році переведення годинників зроблять у ніч з 25 на 26 березня. Саме тоді стрілки годинника треба перевести на одну годину вперед.

Цього року переводити годинники на літній час буде не лише Україна, а і країни ЄС.

Як відрізнятиметься час після переведення годинника (26 березня) в Україні та в інших країнах?