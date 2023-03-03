Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вихідними кременчужанам прогнозують теплу погоду. У суботу буде похмуро, а у неділю — сонячно.

За даними сайтів прогнозу погоди, в суботу, 4 березня, вдень очікується +4°C, з самого ранку до вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Також, за повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології вдень 4 березня очікуються пориви західного вітру, 15-20 м/с. Синоптики говорять про 1 рівень небезпечності – жовтий.

Наступного дня, 5 березня — вдень буде +1°C, весь день обіцяє буде сонячним і без опадів, вітер – північно-західний.



