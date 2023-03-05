У Кременчуці згоріла теплиця з квітами

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На щастя, у пожежі ніхто не постраждав

4 березня о 19.35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння на вул. Хорольська у Кременчуці.

Як повідомили у Кременчуцькому РУ ГУ ДСНС у Полтавській області, по прибуттю на місце події рятувальники 16 державної пожежно-рятувальної частини виявили загоряння в теплиці з квітами на площі 50 кв.м, яка знаходиться на подвір'ї приватного домогосподарства.

О 19.43 вогнеборці локалізували пожежу, та о 19.50 ліквідували її. Постраждалих на пожежі не зареєстровано.

Пожежею знищено:

50 кв.м плівкового покриття теплиці;

дрова;

вживані речі;

квіти.

Пошкоджено горючі матеріали теплиці та дерев'яні меблі.

Були залучені 2 одиниці техніки.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що 4 березня згоріла кімната та частина горища у житловому будинку в Максимівці Кременчуцького району.