Як минула доба на Кременчуччині: п’яні дебошири, нетверезі водії та рятування кота

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 211

Протягом минулої доби у Кременчуцькому районі громадяни тричі викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів. Щодо одного з них склали адміністративний протокол за домашнє насильство. Патрульна поліція вчора затримала двох водіїв за кермом напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.

Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління поліції.

А за інформацією Кременчуцького районного управління ДСНС протягом минулої доби рятувальники 7 разів виїжджали на виклики. Найбільш небезпечною була ситуація поблизу села Битакове озеро Глобинської громади, де загорілася суха рослинність. До гасіння пожежі залучалися 5 чоловік 6-го ДПРП та 1 одиниця техніки. Вигоріла суха рослинність на площі 0,5 га.

Двічі після виїзду рятувальників за викликом інформація про пожежі не підтвердилася — неправдиві виклики були до будинку №33 на вулиці Миру в Кременчуці та у Кам’яні Потоки. Рятувальники також виїжджали на коротке замикання електромережі без послідуючого горіння до Нової Знам’янки, на підгорання їжі до будинку №82 на вулиці Приходька в Кременчуці, для надання допомоги хворій жінці з великою вагою, яка впала та не могла самостійно піднятися з підлоги на вулиці Велика Набережні у Кременчуці. А найцікавішим викликом було вилучення кота з рекламної вивіски магазину «Оптовичок» на вулиці Лікаря Бончука, 15. Кіт був врятований.