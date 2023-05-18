Євро продовжує дешевшати: де в Кременчуці 18 травня найвигідніше обмінювати валюту

У четвер, 18-го травня, Національний банк України після вчорашнього незначного зростання курсу валют сьогодні знову повернувся до пониження їх офіційного курсу. У порівнянні з вчорашнім днем офіційний курс євро понизився одразу на 22 копійки (вчора зріс на 4 копійки), а курс польського злотого НБУ сьогодні також понизився — на 8 копійок (вчора підвищився на 5 копійок). Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.
Готівковий курс валют на це відреагував відповідно. Долар у порівняні з вчорашнім днем в купівлі та продажу понизився на 5 копійок (найвигідніший курс), а готівковий курс євро у порівняні з вчорашнім днем в купівлі понизився на 15 копійок (найвигідніший курс), а у продажу понизився на 5 копійок.
Найвигідніший готівковий курс злотого не змінився.
Долар США
Найвигідніший курс здачі — у банку Південний (37,35 грн за $1).
Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку (37,48 грн за $1).
Варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.
Євро
Найвигідніший курс здачі – у ПУМБ (40,75 грн).
Найвигідніший курс купівлі – в OTP Bank (40,75 грн).
Злотий
Найвигідніше курс здачі — у Креді Агріколь Банку (8,80 грн).
Найвигідніший курс купівлі — в Ідея Банку (9,00 грн).
Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.
Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.
Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів
+380987080768, +380953009208.
Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.
Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від $500 або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.
В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!
КУРСИ АКТУАЛЬНІ
Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:
Курс валют НБУ на 18.05.2023 року:
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