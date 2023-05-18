Скумбрія, запечена у фользі, з лимоном: класичний рецепт від ДДС

Скумбрія, запечена в духовці, готується легко. Виходить смачною, і головне – використання фольги під час запікання спрощує процес приготування. Така риба дуже поживна й корисна, тому що вона запікається у власному соку
Складові:
Приготування:
Відріжте гострим ножем голови. Випатрайте рибу, ретельно промийте під проточною водою, просушіть паперовим рушником.
Лимон наріжте тонкими кружальцями. Цибулю почистьте і наріжте кільцями.
Візьміть лист фольги за розміром риби, викладіть на неї підготовлену скумбрію, посоліть, поперчіть всередині та зовні, збризніть олією.
Зробіть кілька поперечних надрізів з одного боку. Вкладіть у надрізи кружальця лимонів, розподіліть навколо риби цибулю, посоліть. Загорніть скумбрію з усіх боків у фольгу. Покладіть запікатися до заздалегідь розігрітої до 200° духовки на 30 хвилин.
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