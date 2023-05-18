Скумбрія, запечена у фользі, з лимоном: класичний рецепт від ДДС

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 348

Скумбрія, запечена в духовці, готується легко. Виходить смачною, і головне – використання фольги під час запікання спрощує процес приготування. Така риба дуже поживна й корисна, тому що вона запікається у власному соку

Складові: скумбрія – 2 шт.

цибуля ріпчаста – 2 шт.

лимон – 1 шт.

олія – 1 ст. л;

сіль, перець чорний мелений – до свого смаку. Приготування: Відріжте гострим ножем голови. Випатрайте рибу, ретельно промийте під проточною водою, просушіть паперовим рушником. Лимон наріжте тонкими кружальцями. Цибулю почистьте і наріжте кільцями. Візьміть лист фольги за розміром риби, викладіть на неї підготовлену скумбрію, посоліть, поперчіть всередині та зовні, збризніть олією. Зробіть кілька поперечних надрізів з одного боку. Вкладіть у надрізи кружальця лимонів, розподіліть навколо риби цибулю, посоліть. Загорніть скумбрію з усіх боків у фольгу. Покладіть запікатися до заздалегідь розігрітої до 200° духовки на 30 хвилин. Поради Скумбрію бажано брати свіжу, не морожену.

Риба добре поєднується з овочами.

Автор: Мирослава Українська

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