Сьогодні та завтра парк «Студентський» на Першому Занасипу оброблятимуть від кліщів

Сьогодні, 17:54 Переглядів: 96

17 та 18 травня з 18.00 до 21.00 у парку «Студентський», що на Першому Занасипу, проводитиметься обробка зелених насаджень та трави від кліщів. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

Такі заходи проводять, щоб убезпечити людей від укусів паразитів та запобігти інфікуванню вірусним кліщовим енцефалітом та хворобою Лайма.

Жителів Кременчука та гостей міста просять утриматися від відвідування цієї зони відпочинку в ці дні. У наступні 3 дні прохання не заходити на траву та приділити особливу увагу гігієні відкритих частин тіла після відвідування паркової зони.