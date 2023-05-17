Ахрана, атмєна: завтра у Кременчуці світло не вимикатимуть

Вчора, 22:09 Переглядів: 232

Завтра, 18 травня, у Кременчуці не застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії, повідомили в АТ «Полтаваобленерго». Лімітів споживання електричної потужності НЕК «Укренерго» не довело.

Нагадаємо, кілька годин тому в АТ повідомили, що 18 травня на Полтавщині планують застосовувати графік погодинного відключення електроенергії.

Водночас ГПВ по області таки можуть повернути: з 16 травня 2023 року в енергосистемі значно знизився доступний обсяг потужності. Основна причина – те, що енергоблоки електростанцій, які зазнали масованих ракетних ударів росіян упродовж осені-весни, зупинені на ремонт. Також триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому споживання в енергосистемі потрібно збалансувати з генерацією.