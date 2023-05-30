Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У середу, 31 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Національної Гвардії, 4, 6, 8;

просп. Свободи, 132/2.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Левка Лук'яненка, 29-43/66;

вул. Іллі Ткаченко, 64;

вул. Махоркова, 17-62;

вул. Сумська, 41-61;

вул. Андріївська, 5-18А;

вул. Локомотивна, 1/27-35/2, 1А-30;

вул. Лікаря Парнети, 47;

вул. Переяславська, 2-37/10;

вул. Юрія Руфа, 65А;

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13;

вул. Лебедина, 5-40/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;

вул. Вадима Бойка, 11-15Б;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

проїзд Георгія Петька, 4;

вул. Кавказька, 1-43А;

вул. Соломії Крушельницької, 44-85;

вул. Петра Прокоповича, 131.

З 8.00 до 20.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів: