Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 31 травня енергетики проводитимуть планові роботи

У середу, 31 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • вул. Національної Гвардії, 4, 6, 8;
  • просп. Свободи, 132/2.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • вул. Левка Лук'яненка, 29-43/66;
  • вул. Іллі Ткаченко, 64;
  • вул. Махоркова, 17-62;
  • вул. Сумська, 41-61;
  • вул. Андріївська, 5-18А;
  • вул. Локомотивна, 1/27-35/2, 1А-30;
  • вул. Лікаря Парнети, 47;
  • вул. Переяславська, 2-37/10;
  • вул. Юрія Руфа, 65А;
  • вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13;
  • вул. Лебедина, 5-40/4;
  • вул. Капітана Трусова, 5-40;
  • вул. Єднання України, 8/6-23/1;
  • пров. Ринковий, 1/13;
  • пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;
  • вул. Вадима Бойка, 11-15Б;
  • вул. Майора Пугача, 16/16-36;
  • просп. Свободи, 84.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • проїзд Георгія Петька, 4;
  • вул. Кавказька, 1-43А;
  • вул. Соломії Крушельницької, 44-85;
  • вул. Петра Прокоповича, 131.

З 8.00 до 20.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1-3;
  • вул. Олексія Древаля, 182/1-186;
  • с. Потоки;
  • с. Мала Кохнівка.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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