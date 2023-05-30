Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 31 травня енергетики проводитимуть планові роботи
У середу, 31 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Національної Гвардії, 4, 6, 8;
- просп. Свободи, 132/2.
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Левка Лук'яненка, 29-43/66;
- вул. Іллі Ткаченко, 64;
- вул. Махоркова, 17-62;
- вул. Сумська, 41-61;
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Локомотивна, 1/27-35/2, 1А-30;
- вул. Лікаря Парнети, 47;
- вул. Переяславська, 2-37/10;
- вул. Юрія Руфа, 65А;
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;
- вул. Вадима Бойка, 11-15Б;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- проїзд Георгія Петька, 4;
- вул. Кавказька, 1-43А;
- вул. Соломії Крушельницької, 44-85;
- вул. Петра Прокоповича, 131.
З 8.00 до 20.00
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- пров. Кузьми Скрябіна, 1-3;
- вул. Олексія Древаля, 182/1-186;
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка.
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