«Полтава відстає у питаннях мобілізації». В обласному ТЦК та СП підбили підсумки роботи за березень

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 0

Усі 4 районні Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині за березень виконали поставлені завдання приблизно на одному задовільному рівні. У Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП залишаються низькі показники. Про це повідомили на Facebook-сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП 2 квітня.

— В питаннях мобілізації відстає Полтава. Начальник міського ТЦК полковник Сергій Караблін серед проблемних питань зауважив не лише малу кількість дільниць оповіщення (всього три), що створені у громаді, а й украй низьку їх ефективність — протягом останніх п’яти місяців загалом було оповіщено лише 350 громадян, — йдеться у повідомленні.

У середньому одна дільниця проводить оповіщення 17 громадян за місяць, що, «звісно ж, не відповідає вимогам сучасності», додають у повідомленні.

У результаті кожен керівник ТЦК та СП отримав додаткові вказівки стосовно мобілізаційних процесів — «проведення оповіщення, взаємодія з органами влади й місцевого самоврядування, недопущення випадків компрометування військовослужбовців ТЦК та СП тощо».

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав, чому працівники ТЦК вимушені виходити на вулиці для вручення повісток та про очікування від нового урядового законопроєкту про мобілізацію з боку тих військових, які безпосередньо займаються проведенням мобілізації та військовим обліком.