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Де у Кременчуці 9 квітня вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 713

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 9 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Марусі Чурай, 8-52;
  • пров. Чорнобаївський, 17-58;
  • просп. Лесі Українки, 74Б;
  • пров. Миклухо-Маклая, 1-16;
  • вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
  • вул. Євгена Коновальця, 3-9/2;
  • пр. Марусі Богуславки, 3,5;
  • вул. Богдана Хмельницького, 3-58/1;
  • пров. Богдана Хмельницького, 3-10;
  • вул. Недогарська, 5/8-24/15;
  • пров. Недогарський, 3-18/29;
  • вул. Нова,15/14-28;
  • вул. Прирічна, 1-18;
  • вул. Тракторна, 3-1-22;
  • вул. 29 Вересня, 24;
  • вул. Небесної Сотні, 36/38, 39;
  • вул. Небесної Сотні;
  • вул. Троїцька;
  • вул. Театральна, 1, 5;
  • вул. Університетська, 2-20;
  • пров. Вагонобудівний, 2/34-22;
  • пров. Паторжинського, 1-12;
  • вул. Космонавтів, 19/14-48/28;
  • пров. Грузинський, 11-27;
  • вул. Івана Миколайчука, 3, 5, 10;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;
  • вул. Ліщинова, 1А-46;
  • вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
  • вул. Софіївська, 39А-55/35;
  • вул. Різдвяна, 18Б;
  • вул. Чорноморська, 5-24/35;
  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23;
  • вул. Озерна;
  • вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;
  • пров. Північний, 4;
  • вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
  • пров. Сиваський, 4-21;
  • вул. Юрія Руфа, 169;
  • пров. Вагонобудівний, 2А;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
  • вул. Космонавтів, 1А-36/17;
  • пров. Лисенка, 1-16;
  • вул. Ліщинова, 17-23;
  • пров. Курчанівський, 1-24;
  • вул. Різдвяна, 18-45;
  • вул. Чорноморська, 1-4;
  • пр. Пілотів, 4-49;
  • вул. Гайдамацька, 31-57;
  • пров. Диканський, 4-14;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
  • вул. Костянтина Острозького, 28-54;
  • вул. Різдвяна, 1-29;
  • вул. Василя Стуса, 1-13;
  • вул. Віталія Базилевського, 1-44;
  • вул. Гарета Джонса, 1-17;
  • пров. Кленовий, 2-22;
  • вул. Мирослава Скорика, 4-24;
  • вул. Івана Приходька, 122, 126/1;
  • вул. Василя Сухомлинського, 1А-13;
  • вул. Володимира Івасюка, 103-122;
  • пров. Дружби, 19-25;
  • пр. Дружби, 3-15;
  • вул. Республіканська, 80, 82;
  • вул. Світанкова, 19-29;
  • вул. Олександра Білаша, 2Г.

З 8.00 до 19.00

  • с. Соснівка;
  • с. Потоки;
  • с. Мала Кохнівка.

З 8.00 до 18.00

  • пров. 1-й Ливарний, 3-9;
  • вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
  • пров. Докучаєва, 11;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
  • вул. Ливарна, 1А-18;
  • пров. Ливарний, 2-26;
  • туп. Ливарний, 1-9;
  • пров. Літописний, 1-14;
  • вул. Макаренка, 40-103/4;
  • пров. Мирний, 3-28;
  • пров. 1-й Ливарний;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Івана Кожедуба;
  • вул. Ковальська;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Ливарна;
  • пров. Ливарний;
  • туп. Ливарний;
  • вул. Лінійна;
  • пров. Літописний;
  • вул. Макаренка;
  • пров. Мирний;
  • пр. Михайла Старицького;
  • вул. Павла Чубинського;
  • пров. Петра Ракітіна;
  • вул. Івана Приходька;
  • пров. Тополевий;
  • пров. Художній;
  • вул. Художня;
  • вул. Чумацький Шлях;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Івана Приходька;
  • вул. Ковальська;
  • вул. Олександрійська;
  • вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
  • пров. Докучаєва, 1А-6;
  • пров. Мирний, 6/2-22;
  • вул. Максима Березовського, 1-2А;
  • вул. Художня, 1/8-11;
  • пров. Яблуневий, 7.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Івана Мазепи, 34/47-51;
  • вул. Небесної Сотні, 24/37-26А;
  • вул. Траса Шевченка, 54/43.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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