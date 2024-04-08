Кременчужан запрошують у середу, 10 квітня, до Свято-Миколаївського собору на зустріч із митрополитом Полтавським та Кременчуцьким владикою Федором.
Відбудеться зустріч у рамках кінопоказів, які почали проходити у храмі щонеділі, починаючи з 31 березня. На заході в рамках проєкту «Сінемалогія: рефлексія у піст з духовенством» усі бажаючі матимуть можливість поспілкуватися із духовенством та отримати відповіді на хвилюючі релігійні питання.
Відбудеться зустріч у середу, 10 квітня, орієнтовно о 17.00.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.