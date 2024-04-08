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Кременчук, Культура, Афіша

У Кременчуці відбудеться зустріч із митрополитом Полтавським та Кременчуцьким владикою Федором (афіша)

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 186

 

Зустріч відбудеться у рамках кінопоказів, що проводяться щонеділі у Свято-Миколаївському соборі

Кременчужан запрошують у середу, 10 квітня, до Свято-Миколаївського собору на зустріч із митрополитом Полтавським та Кременчуцьким владикою Федором.

Відбудеться зустріч у рамках кінопоказів, які почали проходити у храмі щонеділі, починаючи з 31 березня. На заході в рамках проєкту «Сінемалогія: рефлексія у піст з духовенством» усі бажаючі матимуть можливість поспілкуватися із духовенством та отримати відповіді на хвилюючі релігійні питання.

Відбудеться зустріч у середу, 10 квітня, орієнтовно о 17.00.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук релігія церква зустріч афіша Свято-Миколаївський собор
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