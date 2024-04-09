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Воїни світла, Війна

На російсько-українській війні загинув військовий із Глобинщини Микола Облап

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 134

 

Останній бій військовий прийняв поблизу села Джерельне на Луганщині

На російсько-українській війні загинув військовослужбовець із села Пустовійтове на Глобинщині Микола Облап. Про це повідомляють у пресслужбі Глобинської територіальної громади. 

Наприкінці 2022 року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Служив він у військовій частині А4723 на посаді водія 1 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону

Загинув військовий 2 квітня під час мінометного обстрілу поблизу села Джерельне на Луганщині.

Інформації про дату прощання та поховання загиблого поки немає.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Глобинська міська територіальна громада військовий загиблий війна воїни світла
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