На російсько-українській війні загинув військовий із Глобинщини Микола Облап

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 134

На російсько-українській війні загинув військовослужбовець із села Пустовійтове на Глобинщині Микола Облап. Про це повідомляють у пресслужбі Глобинської територіальної громади.

Наприкінці 2022 року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Служив він у військовій частині А4723 на посаді водія 1 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону

Загинув військовий 2 квітня під час мінометного обстрілу поблизу села Джерельне на Луганщині.

Інформації про дату прощання та поховання загиблого поки немає.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.