На російсько-українській війні загинув військовий із Глобинщини Микола Облап

На російсько-українській війні загинув військовослужбовець із села Пустовійтове на Глобинщині Микола Облап. Про це повідомляють у пресслужбі Глобинської територіальної громади.
Наприкінці 2022 року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Служив він у військовій частині А4723 на посаді водія 1 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону
Загинув військовий 2 квітня під час мінометного обстрілу поблизу села Джерельне на Луганщині.
Інформації про дату прощання та поховання загиблого поки немає.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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