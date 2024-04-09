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Культура

У Горішніх Плавнях відкрилася персональна виставка фоторобіт Михайла Стогнія

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 88

Любов до фотомистецтва, за словами Михайла Стогнія, у нього від батька

У Горішніх Плавнях відкрилася персональна виставка робіт фотохудожника Михайла Стогнія «Творчий простір». Відкриття експозиції робіт фотохудожника Михайла Стогнія відбулося 23 березня в холі міської бібліотеки. У ній представлено 40 світлин. Це здебільшого портрети і пейзажні фотографії.

«Цей новий проєкт, який започаткувала центральна міська бібліотека спільно з клубом «Фотокухня», починає своє життя з персональної виставки фоторобіт Михайла Стогнія. Протягом року плануємо провести не менше п’яти таких виставок майстрів фотомистецтва», — зазначила директорка Централізованої бібліотечної системи Горішніх Плавнів Олена Дудко.

Вона підкреслила, що «талановитий фотохудожник, неодноразовий призер проєкту «Фотосушка» Михайло Стогній своїми роботами стверджує, що фотографія — це не просто фіксація моменту, а мистецтво передати почуття, настрій, ідею через об’єктив».

«Його світлини захоплюють та вражають емоційністю. Ця виставка — про життя і красу цього світу», — наголосила директорка Центральної міської бібліотеки.

Любов до фотомистецтва, за словами Михайла Стогнія, у нього від батька. Саме він навчив сина технічним навичкам створення світлин ще в дитинстві. Фотографування стало захопленням, яке приносить задоволення і радість.

Як зазначає Михайло Стогній, фотомистецтво для нього — це хобі, яке не лише приносить задоволення, а й заряджає енергією, робить життя цікавішим. Його захоплює не скільки кінцевий результат, як сам процес фотографування. В оцінюванні робіт для нього важлива думка дружини Нігіни, мисткині за фахом. Учасники клубу «Фотокухня», членом якого є Михайло Стогній, одноголосно стверджують, що він — майстер фотопортретів. Митець створює незвичайні й привабливі образи, дотримуючись правил позування. Знає всі тонкощі справи. А його пейзажні фото зачаровують неймовірною красою.

Поціновувачка його таланту, одна з організаторок клубу «Фотокухня» Наталя Тарасова зазначила, що Михайло Стогній — «яскрава особистість, добра людина».

«Багато часу приділяє благодійним фотозйомкам. Із кожним роком його професійність зростає. Його фотороботи захоплюють своєю щирістю, яскравою соковитістю, глибиною задуму. Щиро бажаю колезі по творчості нових здобутків і досягнень», — підсумувала Наталя Тарасова.
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Автор: Аліса Котова Джерело фото: «Хроніки тижня»
Теги: фотовиставка
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