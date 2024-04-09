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Де у Кременчуці 10 квітня вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 169

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 10 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 141-145А;
  • вул. Білецьківська, 15-66;
  • вул. Івана Чорнобаби, 4-27;
  • вул. Ярослава Мудрого, 1-32;
  • просп. Лесі Українки, 74Б;
  • пров. Василя Стефаника, 30-35;
  • вул. Матвія Дербукова,1-26;
  • вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
  • вул. Кубанська, 1-18;
  • туп. Протічний, 26-38/32;
  • вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
  • вул. Цегляна, 32, 34, 36;
  • пров. Вагонобудівний, 2/34-32;
  • пров. Грузинський, 11-27;
  • вул. Івана Миколайчука, 3-23/19;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 23,30/56;
  • вул. Ліщинова, 1А-46;
  • вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
  • вул. Софіївська, 39А-55/35;
  • вул. Чорноморська, 1/9-24/35;
  • вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
  • вул. Космонавтів, 19/14-48/28;
  • пров. Паторжинського, 1-12;
  • вул. Різдвяна, 18Б;
  • пров. Космічний, 15-19;
  • пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93;
  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садковська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садковський, 3/3-23;
  • вул. Озерна;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 1-20;
  • вул. Костянтина Острозького, 1-29;
  • вул. Новобудівельна, 5-15;
  • пров. Одеський, 1-28;
  • пр. Одеський, 2-36;
  • вул. Софії Русової, 9-72А;
  • вул. Озерна, 14/7, 21/5;
  • туп. Садківський, 20Б;
  • пров. Лютневий, 1-23;
  • вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;
  • пров. Північний, 4;
  • вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
  • пров. Сивашський, 4-21;
  • вул. Юрія Руфа, 169;
  • вул. Капітана Трусова, 39-46;
  • вул. Квітки Цісик, 5/48-15;
  • вул. Майора Пугача, 13-50/11;
  • просп. Свободи, 62-100;
  • вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;
  • просп. Полтавський, 221-241;
  • вул. Пілотів, 17-44;
  • пр. Пілотів, 27;
  • пров. Міклухо-Маклая, 1-16;
  • вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
  • вул. Театральна, 1, 5;
  • вул. Університетська, 2-20;
  • вул. Марусі Чурай, 8-52;
  • пров. Чорнобаївський, 17-58.

З 8.00 до 18.00

  • пров. 1-й Ливарний, 3-9;
  • вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
  • пров. Докучаєва, 11;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
  • вул. Ливарна, 1А-18;
  • пров. Ливарний, 2-26;
  • туп. Ливарний, 1-9;
  • пров. Літописний, 1-14;
  • вул. Макаренка, 40-103/4;
  • пров. Мирний, 3-28;
  • пров. 1-й Ливарний;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Івана Кожедуба;
  • вул. Ковальська;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Ливарна;
  • пров. Ливарний;
  • туп. Ливарний;
  • вул. Лінійна;
  • пров. Літописний;
  • вул. Макаренка;
  • пров. Мирний;
  • пр. Михайла Старицького;
  • вул. Павла Чубинського;
  • пров. Петра Ракітіна;
  • вул. Івана Приходька;
  • пров. Тополевий;
  • пров. Художній;
  • вул. Художня;
  • вул. Чумацький Шлях;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Івана Приходька;
  • вул. Ковальська;
  • вул. Олександрійська;
  • вул. Володимира Івасюка, 34, 50/10;
  • пров. Докучаєва, 1А-6;
  • пров. Мирний,6/2-22;
  • вул. Революціонерів, 1, 2, 2А;
  • пров. Художній, 1/8-11;
  • пров. Яблуневий, 7.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Алітуська, 10;
  • вул. Перемоги, 1-7;
  • вул. Ігоря Сердюка, 2А ГК-8;
  • пров. Поштовий, 2, 4, 6;
  • вул. Павлівська, 14;
  • вул. Університетська, 13, 15/1.

З 9.00 до 19.00

  • с. Соснівка;
  • с. Потоки;
  • с. Мала Кохнівка.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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