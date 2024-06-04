Учора у Кременчуці зник 8-річний хлопчик

Учора, 3 червня, у Кременчуці зник 8-річний хлопчик. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
До поліції близько 18.00 звернулася мати дитини. За її словами, приблизно о 12.00 хлопчик пішов з дому гуляти й досі не повернувся.
На пошуки зниклого орієнтували місцевих поліцейських. Проте впродовж години з початку пошукових заходів мати повідомила правоохоронців, що син повернувся додому самостійно. Виявилося, що він пішов гуляти вулицями мікрорайону. Наразі дитина перебуває вдома, з нею усе добре.
Нагадаємо, цими вихідними зниклу 17-річну дівчину з Полтавщини правоохоронці розшукали на Кіровоградщині.
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