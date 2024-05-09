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На яких вулицях Кременчука зараз ремонтують дороги та наносять дорожню розмітку

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 93

 

Поточний ремонт доріг виконує КП КПС «Шляхове ремонтно-будівельне управління» 

У Кременчуці продовжуються ремонтні роботи та нанесення дорожньої розмітки на міських автодорогах. Про це сьогодні, 9 травня, повідомляє пресслужба міської ради.

Наразі КП КПС «Шляхове ремонтно-будівельне управління» виконує поточний ремонт доріг на вулицях:

  • Сержанта Мельничука;
  • Гранітній;
  • Вадима Пугачова;
  • Героїв УПА;
  • Старшого лейтенанта Кагала.

На вулиці Сержанта Мельничука комунальники почали укладати вирівнюючий шар асфальтобетону, на вул. Гранітній облаштовують транспортну розв’язку з круговим рухом для забезпечення двостороннього руху транспорту та встановлюють бортовий камінь.

Шляховики також проводять  профілювання ґрунтових доріг у різних районах міста. Сьогодні  такі роботи виконують на вулиці Василя Симоненка, вчора працювали на вулицях Чайковського та Віктора Баранова.

Працівники ШРБУ поступово відновлюють дорожню розмітку на міських автошляхах. Вчора її відновлювали на вулиці Вадима Пугачова, а сьогодні працюють на вулиці Ігоря Сердюка.

Нагадаємо, що кожне друге звернення на гарячу лінію ПОВА стосується стану доріг в області.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ремонт дорог дорожнє покриття розмітка ШРБУ
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Дороги & Дурні:

Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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