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Руслові водосховища двох річок на Полтавщині заповнені майже повністю

Сьогодні, 10:19 Переглядів: 275

  

Наповнення водосховищ басейнів Дніпра знаходиться у межах 55-64%

Руслові водосховища двох річок на Полтавщині заповнені майже повністю, а наповнення водосховищ басейнів Дніпра — на 55-64%. Про це повідомляють у пресслужбі Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області.

Станом на 3 травня наповнення руслових водосховищ на річці Ворскла в середньому становить — 99%, на річці Псел — 97%. Проте такі показники знаходяться в межах встановлених Міжвідомчою комісією.

Наповнення водосховищ, які знаходяться на балансі Регіонального офісу водних ресурсів становить 51%, в цілому в межах суббасейну Дніпра в області наповнення водосховищ становить 64%. Наповнення водосховищ басейну річки Оріль суббасейну Нижнього Дніпра в межах області становить 55%.
За даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології, на минулому тижні спостерігалось зниження рівнів води у малих і середніх річках області на 1-2 см за добу.
Також на Полтавщині вода продовжує утримуватися на заплаві річки Сула, проте і там вода поступово знижується. Усі інші річки області знаходяться у межах русел.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: річки водосховище рівень води
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