У Гадячі безвісно зник 15-річний хлопець — поліція Полтавщини оголосила розшук

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Учора хлопець збирався їхати з навчання додому у місто Лохвиці

Учора, 8 травня, близько 22.30 поліції стало відомо про зникнення 15-річного Іщенка Євгенія з міста Лохвиці. До відділу № 1 (м. Гадяч) Миргородського райвідділу поліції звернувся житель міста Лохвиці та повідомив про зникнення сина. Останній раз хлопця бачили поблизу автостанції в Гадячі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

Прикмети: зріст — 183 см, волосся світле кучеряве, спортивної тілобудови. На момент зникнення був одягнений в зелену куртку, синє худі з білими шнурками, чорні джинси з кишенями, сірі кросівки.

Відомо, що хлопець 8-го травня збирався їхати з навчання до м. Лохвиці додому.

— Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук дитини, просимо негайно повідомити до відділення № 1 (м. Гадяч) Миргородського райвідділу поліції за телефоном 099-360-03-66 або 102, — йдеться у повідомленні.