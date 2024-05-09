У Гадячі безвісно зник 15-річний хлопець — поліція Полтавщини оголосила розшук

Учора, 8 травня, близько 22.30 поліції стало відомо про зникнення 15-річного Іщенка Євгенія з міста Лохвиці. До відділу № 1 (м. Гадяч) Миргородського райвідділу поліції звернувся житель міста Лохвиці та повідомив про зникнення сина. Останній раз хлопця бачили поблизу автостанції в Гадячі.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.
Прикмети: зріст — 183 см, волосся світле кучеряве, спортивної тілобудови. На момент зникнення був одягнений в зелену куртку, синє худі з білими шнурками, чорні джинси з кишенями, сірі кросівки.
Відомо, що хлопець 8-го травня збирався їхати з навчання до м. Лохвиці додому.
Нагадаємо, поліція Полтавщини розшукує зниклого безвісти 8-річного Богдана Майхера та його матір, Сніжану Майхер.
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