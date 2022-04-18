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Кременчук, Бізнес/Робота

На Великдень та травневі свята додаткових вихідних цьогоріч не буде

Сьогодні, 19:52 Переглядів: 104

 Їх скасовують через воєнний стан.

Цього року в Україні скасовують додаткові вихідні дні, повідомляє Державна служба України з питань праці.

Так, 25 квітня, 2 травня та 9 травня є звичайними робочими днями, робота в які оплачується у звичайному порядку. Це передбачено ст. 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Пояснюється, що   встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме - призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.

Зазначено, що статтею 73 Кодексу законів про працю України встановлено 9 святкових днів (1 травня – День праці, 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні). Також в Україні встановлено 4 неробочі дні – релігійні свята, в які люди не працюють (7 січня і 25 грудня – Різдво Христове, а також Великдень та Трійця)

Якщо свято збігається з вихідним днем, то вихідний переносять на наступний після нього. 

Цієї весни мали б бути вихідними днями понеділки 25 квітня (перенесення вихідного з 24 квітня – Великдень), 2 травня (перенесення вихідного з 1 травня – День праці) та 9 травня (святковий день).

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: вихідні Великдень
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