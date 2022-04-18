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Ворог починає наступ на сході, - Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 1 004

 Зведення на 18.00 18 квітня.

Генштаб ЗСУ фіксує ознаки початку наступальної операції на сході України з боку російських окупантів, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні

Так, фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. 

«Основні зусилля противника зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території», - йдеться в повідомленні

На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання окупаційних військ продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

У Маріуполі тривають бої, ворог проводить штурмові дії в районі морського порту.

Зазначається, що росіяни активізували наступальні дії на Сєверодонецькому, Попаснянському, Курахівському та Запорізькому напрямках. Для нарощування зусиль противник продовжує зосередження додаткових танкових та артилерійські підрозділів.

У Генштабі також повідомили, що з метою посилення наступальних можливостей загарбники продовжують формувати додаткові підрозділи на території Ростовської області рф та на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим. Планується їх використання для підтримки бойових дій основних сил у другому ешелоні, охорони адміністративних будівель та важливих об’єктів інфраструктури на захоплених територіях. За наявною інформацією, орієнтовний термін формування – до 24 квітня цього року.

На Слобожанському напрямку угруповання ворога, до складу якого входять окремі підрозділи 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів, продовжує частково блокувати місто Харків та руйнувати артилерійським вогнем житлові квартали міста.

На Ізюмському напрямку агресор діє окремими підрозділами  - очікується продовження спроб наступу на напрямках Ізюм – Слов’янськ та Ізюм – Барвінкове.

У районі безпосередньої близькості від державного кордону з Україною, на території Бєлгородської області, відзначається розгортання вертолітних майданчиків. 

У Генштабі також не виключають провокаційних дій рф та застосування противником армійської авіації у прикордонних з Україною районах рф, зокрема завдання ударів по цивільних об’єктах.

На Південнобузькому напрямку окремі підрозділи окупантів продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних рубежів та обстрілах позицій угруповання військ Сил оборони. Ворог не припиняє спроби встановити повний контроль над територією Херсонської області. Веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка, успіху не має.

Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують ізоляцію морського узбережжя нашої держави, а також ведення розвідки. 

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в діяльності військ рф не відзначено.

Новий наступ росії може розпочатися вже за кілька днів — очікуються важкі бої

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: війна Генштаб ЗСУ зведення
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