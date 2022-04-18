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Для виїзду за кордон обов'язково потрібен закордонний паспорт, - Держприкордонслужба

Сьогодні, 19:21 Переглядів: 237

 Щодо осіб, які їдуть з регіонів бойових дій, можуть приймати окреме рішення, яке може бути винятком.   

Для перетину державного кордону громадяни України повинні мати закордонний паспорт, заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі Українській правді. 

«Хочу наголосити, що перетин кордону відбувається згідно з постановою уряду номер 57, де в тому числі зазначено перелік документів, за якими можна перетинати державний кордон, і додам що такого паспортного документу, як внутрішній паспорт не передбачено», - сказав Демченко.

Він зазначив, що у перші тижні на кордоні спостерігалася гуманітарна катастрофа, коли тисячі людей штурмували кордон, сервісні центри не працювали, люди не мали змоги оформити належні документи, тоді приймалося рішення щодо пропуску громадян або за внутрішніми документами, або іншими документами, за якими можна було ідентифікувати особу. На даний момент такої авральної ситуації немає, тому людям варто дотримуватися визначеного порядку.

Демченко пояснив, що стосовно осіб, які їдуть з регіонів, де ведуться бойові дії, прикордонники можуть приймати окреме рішення, якщо такі люди не мають закордонного паспорту. Однак наголосив, що це завжди – винятки, рішення щодо яких ухвалюються, залежно від ситуації.

Крім того, речник ДПСУ наголосив, що закордонний паспорт допоможе легалізуватися в країнах Європи, куди слідують українці, що тікають від війни – тому порадив покладатися на документ для виїзду за кордон.

Нагадаємо, днями стали фіксувати випадки висадки пасажирів, що не мали закордонного паспорта, з потягів. Укрзалізниця очікує на оновлені правила від Державної прикордонної служби України. Адже на початку війни для перетину кордону можна було мати лише внутрішній паспорт України.  

 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: закордонний паспорт Держприкордонслужба перетин кордону
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