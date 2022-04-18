На кордоні зафіксовані випадки висадки пасажирів з потягів

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 719

Треба мати при собі закордонний паспорт

Для перетину кордону з країнами ЄС необхідно мати закордонний паспорт – Укрзалізниця очікує на оновлені правила від Державної прикордонної служби України. Про це пишуть прес-служби ДПСУ та УЗ.

Винятки можливі на розсуд прикордонників за умови наявності інших документів, що посвідчують особу, та наявності бойових дій у регіоні, з якого прямує пасажир.

Оскільки Укрзалізниця не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни у правилах перетину кордону громадянами України, то залізничники очікують більш чітких пояснень щодо недопуску біженців без закордонних паспортів.

- Для залізничників основна місія з 24 лютого – порятунок і доправлення десятків тисяч людей з-під лінії обстрілу до безпечних місць. Важливо надавати кожному пасажирові гарантію того, що він дістанеться місця призначення. Сьогодні (17 квітня, - ред.) вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні. Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь, - пише пресслужба УЗ.