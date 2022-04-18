На кордоні зафіксовані випадки висадки пасажирів з потягів

Треба мати при собі закордонний паспорт
Для перетину кордону з країнами ЄС необхідно мати закордонний паспорт – Укрзалізниця очікує на оновлені правила від Державної прикордонної служби України. Про це пишуть прес-служби ДПСУ та УЗ.
Винятки можливі на розсуд прикордонників за умови наявності інших документів, що посвідчують особу, та наявності бойових дій у регіоні, з якого прямує пасажир.
Оскільки Укрзалізниця не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни у правилах перетину кордону громадянами України, то залізничники очікують більш чітких пояснень щодо недопуску біженців без закордонних паспортів.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер