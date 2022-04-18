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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

На Луганщині людей закликають евакуюватися, поки є шанс

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 320

 

Від місцевих жителів і їхнього рішення про евакуацію залежить як швидко українські захисники впораються з російською навалою

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав жителів області евакуюватися, доки не пізно. Він попросив українців відповідальніше ставитися до свого життя і покинути територію, де ведуться бої.

- Наступний тиждень може бути важким. Може бути останнім, коли ми ще маємо шанс вас врятувати.

Наступ. Як це станеться? Напевно, по-фашистськи, традиційно, зранку, коли ви відкриєте очі у бомбосховищі від жахливого гуркоту... Пустий евакуаційний автобус - це зневага до життя поліцейського, рятувальника, волонтера та багатьох інших. Прийміть це рішення. Цей тиждень може багато вирішити, - написав він.

Гайдай зазначає, що від місцевих жителів і їхнього рішення про евакуацію залежить як швидко українські захисники впораються з російською навалою: «Залишитися живими - єдине, що від вас вимагається».

У неділю гуманітарні коридори не погодили, проте із Лисичанська та Сєвєродонецька змогли вивезти 33 людини. 18 квітня запланована евакуація.

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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна евакуація
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