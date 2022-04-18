Вранці знайдуть задушеним хусткою, - Аваков про долю путіна

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 87

Екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у ефірі проекту «Україна разом» спрогнозував долю путіна. Президент рф, який почав 24 лютого повномасштабне вторгнення в Україну, вже програв битви за уми українців, тепер у нього є тільки два шляхи.

За словами екс-глави МВС путін вже бачить, що його плани руйнуються. Корабель тоне, гучні заяви про «сильну російську армію» виявилися міфом. Тепер йому залишається лише обрати, що робити далі.

- Міф розвалився. Ми це побачили. 300 літаків і вертольотів збито, під 800 танків знищено, корабель флагманський помер, потонув. До чого це призведе? Це може торпедувати його еліту зсередини... Ми не знаємо, як це станеться. Ми знаємо лише, що більшість тиранів Російської імперії, як і в усьому світі, кінчали погано. Або його вранці знайдуть задушеним шовковою хусткою. Або скажуть, що він героїчно помер, так би мовити, від якої-небудь хвороби. Або де-небудь його інтернують, як було тоді з Горбачовим. Або з ним буде те ж саме, що з Каддафі в Лівії. Ніхто цього не знає, - вказав Аваков.