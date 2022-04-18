Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Вранці знайдуть задушеним хусткою, - Аваков про долю путіна

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 87

 

Хорошої долі він путіну не врочить

Екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у ефірі проекту «Україна разом» спрогнозував долю путіна. Президент рф, який почав 24 лютого повномасштабне вторгнення в Україну, вже програв битви за уми українців, тепер у нього є тільки два шляхи.

За словами екс-глави МВС путін вже бачить, що його плани руйнуються. Корабель тоне, гучні заяви про «сильну російську армію» виявилися міфом. Тепер йому залишається лише обрати, що робити далі.

- Міф розвалився. Ми це побачили. 300 літаків і вертольотів збито, під 800 танків знищено, корабель флагманський помер, потонув. До чого це призведе? Це може торпедувати його еліту зсередини... Ми не знаємо, як це станеться. Ми знаємо лише, що більшість тиранів Російської імперії, як і в усьому світі, кінчали погано. Або його вранці знайдуть задушеним шовковою хусткою. Або скажуть, що він героїчно помер, так би мовити, від якої-небудь хвороби. Або де-небудь його інтернують, як було тоді з Горбачовим. Або з ним буде те ж саме, що з Каддафі в Лівії. Ніхто цього не знає, - вказав Аваков.
2
Автор: Руслана Горгола

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 15 від 14 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх