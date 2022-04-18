Окупанти поспішають із наступом на схід України, щоб встигнути до Великодня

Війська рф поспішають із підготовкою наступу на схід України для того, щоб до Великодня отримати хоч якісь тактичні надбання.
Про це сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
За його словами, наразі російські військові сконцентрували зусилля на певних ділянках - «нині це – Ізюм, точка, де вони намагаються наступати».
Крім того, за його словами, серед російського генералітету немає згоди щодо наступальних операцій. Одностайності немає «виключно з однієї причини – на даному етапі точно підтверджено про знищення 8 генералів, і цей фактор насправді лякає дуже багатьох із них».
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер