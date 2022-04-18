Окупанти поспішають із наступом на схід України, щоб встигнути до Великодня

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 437

Це вони даремно так

Війська рф поспішають із підготовкою наступу на схід України для того, щоб до Великодня отримати хоч якісь тактичні надбання.

Про це сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

- росіяни дуже поспішають, вони обмежені в часі. Хочуть отримати бодай якісь тактичні надбання. Вони поспішають до Великодня, але нікуди не встигнуть, – зазначив Буданов.

За його словами, наразі російські військові сконцентрували зусилля на певних ділянках - «нині це – Ізюм, точка, де вони намагаються наступати».

Крім того, за його словами, серед російського генералітету немає згоди щодо наступальних операцій. Одностайності немає «виключно з однієї причини – на даному етапі точно підтверджено про знищення 8 генералів, і цей фактор насправді лякає дуже багатьох із них».