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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

ЗСУ пішли в контрнаступ і відтіснили ворога далі від Харкова

Сьогодні, 06:29 Переглядів: 1 592

 

У Харкові за день загинули 5, ще 20 отримали поранення

Будь-які спроби рашистів захопити Харків призведуть лише до ще більших втрат серед окупантів.
Про це в Телеграмі заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

- Усі спроби ворога захопити Харків були і будуть марними та призведуть лише до ще більших втрат серед окупантів. Місто під надійним захистом ЗСУ, ми не раз повторювали, що прорахували всі сценарії росіян. І до всіх ми добре підготувалися, - сказав голова ОВА.

Він поінформував, що від російських обстрілів із реактивних систем залпового вогню та артилерії у Харкові за день загинули п'ять людей, ще 20, за уточненими даними, отримали поранення.

За його словами, в області наші захисники проводять кілька успішних операцій, відтісняючи окупантів подалі від обласного центру.

- У результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід, - зазначив Синєгубов.
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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна Харків Олег Синєгубов
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