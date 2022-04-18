ЗСУ пішли в контрнаступ і відтіснили ворога далі від Харкова

Сьогодні, 06:29 Переглядів: 1 592

У Харкові за день загинули 5, ще 20 отримали поранення

Будь-які спроби рашистів захопити Харків призведуть лише до ще більших втрат серед окупантів.

Про це в Телеграмі заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

- Усі спроби ворога захопити Харків були і будуть марними та призведуть лише до ще більших втрат серед окупантів. Місто під надійним захистом ЗСУ, ми не раз повторювали, що прорахували всі сценарії росіян. І до всіх ми добре підготувалися, - сказав голова ОВА.

Він поінформував, що від російських обстрілів із реактивних систем залпового вогню та артилерії у Харкові за день загинули п'ять людей, ще 20, за уточненими даними, отримали поранення.

За його словами, в області наші захисники проводять кілька успішних операцій, відтісняючи окупантів подалі від обласного центру.

- У результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід, - зазначив Синєгубов.