ЗСУ пішли в контрнаступ і відтіснили ворога далі від Харкова

Будь-які спроби рашистів захопити Харків призведуть лише до ще більших втрат серед окупантів.
Про це в Телеграмі заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Він поінформував, що від російських обстрілів із реактивних систем залпового вогню та артилерії у Харкові за день загинули п'ять людей, ще 20, за уточненими даними, отримали поранення.
За його словами, в області наші захисники проводять кілька успішних операцій, відтісняючи окупантів подалі від обласного центру.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер