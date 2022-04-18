Арестович заявив, що Медведчук вже дає свідчення по повній

Сьогодні, 06:03 Переглядів: 638

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що затриманий раніше народний депутат України Віктор Медведчук вже дає свідчення.

- Він народний депутат України, як не крути, він каже - а ми слухаємо. Але справа навіть не в цьому. Крім Медведчука затримали дуже багато його людей. У них зовсім інший інтерес. Люди чесно працювали за гроші, а тепер таке сталося, - зазначив Арестович.

За його словами, затримані співробітники співпрацюють зі слідством.

- Якщо Медведчук ще може боротися з допитами, оскільки він цінний кадр на обмін, то з його співробітниками/партнерами все набагато простіше. Вони нікому не цікаві обміном і тому розповідають все, щоб їх відпустили. Розповідають багато і цікаво. Медведчук може вже нічого не говорити, нам вже все зрозуміло, - зазначив Арестович.