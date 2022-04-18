Окупанти навіть у свято бомбили мирні міста: поплатилися літаком, вертольотами та БПЛА

За минулу добу українські захисники знищили п’ять повітряних цілей російських окупантів - літак, три вертольоти та БПЛА.
Про це у Facebook повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Російські окупанти навіть у велике свято продовжували бомбити, обстрілювати із ракет та артилерії мирні українські міста.
Втім воїни Збройних Сил України й там завдають суттєвих втрат окупантам і на землі, і в повітрі.
За добу 17 квітня підрозділи ППО Повітряних Сил та Сухопутних військ знищили один літак (винищувач типу "Су"); три вертольоти (два Мі-24 та один Ка-52); один БПЛА ОТР (Орлан-10).
Винищувачі Повітряних Сил продовжують здійснювати патрулювання повітряного простору та авіаційне прикриття військ, а ударна авіація – наносить ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер