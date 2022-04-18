Окупанти навіть у свято бомбили мирні міста: поплатилися літаком, вертольотами та БПЛА

Сьогодні, 05:29 Переглядів: 92

За минулу добу українські захисники знищили п’ять повітряних цілей російських окупантів - літак, три вертольоти та БПЛА.

Про це у Facebook повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Російські окупанти навіть у велике свято продовжували бомбити, обстрілювати із ракет та артилерії мирні українські міста.

- Весь християнський світ нині святкує Великдень – одне із найважливіших релігійних свят. А російські окупанти продовжують бомбити, обстрілювати із ракет та артилерії мирні українські міста, несучи горе, смерть та розруху. Передусім ці військові злочини відбуваються на частково контрольованих ворогом територіях. Йдеться про Схід та Південь України, де рашисти окопалися й суттєво наростили свої засоби ППО, - сказано в повідомленні.

Втім воїни Збройних Сил України й там завдають суттєвих втрат окупантам і на землі, і в повітрі.

За добу 17 квітня підрозділи ППО Повітряних Сил та Сухопутних військ знищили один літак (винищувач типу "Су"); три вертольоти (два Мі-24 та один Ка-52); один БПЛА ОТР (Орлан-10).

Винищувачі Повітряних Сил продовжують здійснювати патрулювання повітряного простору та авіаційне прикриття військ, а ударна авіація – наносить ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ.