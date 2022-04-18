На сході ЗСУ збили вертольоти, знищили 10 танків і 15 одиниць бронетехніки рф

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Як роса на сонці

На Донецькому і Луганському напрямках українські військові у неділю відбили 12 атак ворога, знищили 10 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки РФ, а також збили 2 вертольоти. Про це повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил.

- Зокрема українські захисники знищили 10 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 вертольоти Мі-24, один безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10», - йдеться у повідомленні на Facebook.

Протягом поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 58 ворожих атак, знищили 37 танків, 24 артилерійські системи, 61 одиницю броньованої та 51 одиницю автомобільної техніки, 5 вертольотів, 17 безпілотних літальних апаратів, та 2 крилаті ракети противника.