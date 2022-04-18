На сході ЗСУ збили вертольоти, знищили 10 танків і 15 одиниць бронетехніки рф

Як роса на сонці
На Донецькому і Луганському напрямках українські військові у неділю відбили 12 атак ворога, знищили 10 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки РФ, а також збили 2 вертольоти. Про це повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил.
Протягом поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 58 ворожих атак, знищили 37 танків, 24 артилерійські системи, 61 одиницю броньованої та 51 одиницю автомобільної техніки, 5 вертольотів, 17 безпілотних літальних апаратів, та 2 крилаті ракети противника.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер