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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Зі зброї вартістю $100 українські бійці збили ворожий гвинтокрил за $15 мільйонів

Сьогодні, 03:27 Переглядів: 92

 

На Харківщині захисники з 93-ї бригади Холодний Яр, збили російський гелікоптер Ка-52 за 15 млн доларів звичайною «Іглою». Про це повідомляє Оперативне командування «Схід» у Фейсбуці. 

- Уночі ворожі гелікоптери заходили дуже низько. Вони кружляли над нашими позиціями, не даючи можливості навіть підняти голову. І хлопець-зенітник випустив по них дві ракети. Одна, щоправда, потрапила у теплову пастку, а інша збила Ка-53. Він упав. Були спроби ворога залетіти на наші позиції літаками та стріляти ракетами, але атаки ворога успіхів не мали. ... Шкода було «Стінгера» на них витрачати, тому російський гвинтокрил Ка-52 збили звичайною "Іглою", - зазначається у повідомленні.

Хлопці жартують, що "збили російський гвинтокрил приблизною вартістю 15 мільйонів доларів зброєю за 100 баксів, за яку заплатили ще за Совєтів».

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна
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