Вимушені переселенці з 20 квітня зможуть оформити соціальну допомогу в "Дії", а для людей, яких будуть евакуйовувати з районів бойових дій, розгорнуть спеціальні пункти допомоги одразу на залізничних станціях. Про це розповів у своєму відеозверненні Президент України Володимир Зеленський, інформуючи про соціальну допомогу, яку можуть отримати українські громадяни.
Крім цього, зазначив він, триває евакуація людей із районів, охоплених бойовими діями. Уряд розгортає спеціальні пункти для забезпечення тимчасового проживання людей і надання грошової допомоги одразу на залізничних станціях та вокзалах, повідомив Зеленський.
Він нагадав, що триває збір заяв через «Дію» щодо зруйнованого чи пошкодженого житла, і закликав українських громадян обов'язково подавати заяви, якщо втратили квартиру, будинок або якщо їх домівки пошкоджені обстрілами.
Президент також закликав роботодавців намагатися залучати переселенців до роботи.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер