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Кременчук, Путін проти українського народу

Вимушені переселенці з 20 квітня зможуть оформити соціальну допомогу в «Дії»

Сьогодні, 04:05 Переглядів: 123

 

Також триває евакуація людей із районів, охоплених бойовими діями

Вимушені переселенці з 20 квітня зможуть оформити соціальну допомогу в "Дії", а для людей, яких будуть евакуйовувати з районів бойових дій, розгорнуть спеціальні пункти допомоги одразу на залізничних станціях. Про це розповів у своєму відеозверненні Президент України Володимир Зеленський, інформуючи про соціальну допомогу, яку можуть отримати українські громадяни.

- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзвітував сьогодні про виконання доручення щодо додаткової соціальної допомоги у зв'язку з війною. Перше. Кожен переселенець може отримати грошову допомогу на проживання. Щомісячно це 2 000 гривень на дорослого та 3 000 гривень на дитину. Оформити можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а вже від середи – в "Дії", - сказав Президент.

Крім цього, зазначив він, триває евакуація людей із районів, охоплених бойовими діями. Уряд розгортає спеціальні пункти для забезпечення тимчасового проживання людей і надання грошової допомоги одразу на залізничних станціях та вокзалах, повідомив Зеленський.

Він нагадав, що триває збір заяв через «Дію» щодо зруйнованого чи пошкодженого житла, і закликав українських громадян обов'язково подавати заяви, якщо втратили квартиру, будинок або якщо їх домівки пошкоджені обстрілами.

Президент також закликав роботодавців намагатися залучати переселенців до роботи.

- Зараз кожне збережене й кожне додаткове робоче місце – це допомога захисту держави у війні. За кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці. Це 6 500 гривень. Заяву також можна буде подати на порталі "Дія", - сказав глава держави.
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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна переселенці Дія
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