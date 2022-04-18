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росіяни вчетверте обстріляли в Сєвєродонецьку один і той самий храм

Сьогодні, 03:03 Переглядів: 108

 

На Луганщині внаслідок обстрілів вже пошкоджено близько 10 релігійних будівель,. У Сєвєродонецьку росіяни обстріляли 17 квітня Христо-Різдвяний кафедральний собор. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, це вже четвертий обстріл храму. Цього разу ворожі снаряди влучили в дах.

- Орки обожнюють змагатися з Богом, на Луганщині внаслідок обстрілів уже пошкоджено близько 10 релігійних будівель, - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, в Державній службі з етнополітики та свободи совісті повідомили, що від початку війни від атак російських військ уже постраждали щонайменше 59 культових споруд у восьми областях. У Сєвєродонецьку, до прикладу, 24 березня внаслідок обстрілу постраждав храм на честь ікони Божої Матері “Усіх скорботних Радість”, розташований на території лікарняного містечка.

10 березня внаслідок чергового обстрілу міста російськими загарбниками було частково зруйновано Христо-Різдвяний кафедральний собор.

 

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Автор: Альона Душенко

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Теги: храм Сєвєродонецьк війна
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