Сім'я загиблого бійця з Кременчуччини віддала його авто військовим, але воно потребує ремонту

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 84

«Правий сектор» оголосив збір коштів на ремонт автівки загиблого бійця Володимира Отченашенка (друга Отче), який віддав своє найцінніше – життя – за наш з вами спокій. Батьки, донька та вся родина Володі одноголосно передали автівку для потреб наших захисників у 17 сотні ДУК ПС - Полтавщина.

- Вона повинна бути в роботі. Вона продовжить справу Володі. Він буде з ними (побратимами – ред.) поряд! – сказали рідні Володимира Отченашенка.

Кожна ваша гривня надважлива! Прошу відгукнутися всіх небайдужих! Я вірю в наших захисників! Вірю, що вони знищать цю кляту орду, яка прийшла на нашу рідну землю! Я ВІРЮ В НАС! Разом ми це зможемо! - написала Лідія Подлєгаєва з «Правого сектору».

Картка для допомоги:

4149 4390 4682 6669

Трофуша Ірина Вікторівна

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