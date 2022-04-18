Сім'я загиблого бійця з Кременчуччини віддала його авто військовим, але воно потребує ремонту

«Правий сектор» оголосив збір коштів на ремонт автівки загиблого бійця Володимира Отченашенка (друга Отче), який віддав своє найцінніше – життя – за наш з вами спокій. Батьки, донька та вся родина Володі одноголосно передали автівку для потреб наших захисників у 17 сотні ДУК ПС - Полтавщина.
Картка для допомоги:
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Трофуша Ірина Вікторівна
У призначенні вказуйте «ремонт авто»
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер